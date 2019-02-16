Tuzlaspor Basın Sözcüsü Erkan Şensoy: "Bugün Sahada Hakem Faciası Vardı"

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Tuzlaspor Basın Sözcüsü Erkan Şensoy, Menemen Belediyespor karşısında alınan 3-1'lik mağlubiyetin ardından, "Bugün sahada hakem faciası vardı. Elimizden geleni yapacağız. Şampiyon olmak istiyoruz. Bugün bu yolda bir kaza yaşadık" dedi.Bugün TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 22. haftasında zirve yolunda önemli bir karşılaşma oynandı. Ligde 46 puanla zirvede yer alan Tuzlaspor, evinde 3 puan gerisinde yer alan Menemen Belediyespor'a 3-1 kaybetti. Bu sonuçla Menemen Belediyespor, zirvede yer alan rakibi ile puanını eşitlemiş oldu. Tuzlaspor Basın Sözcüsü Erkan Şensoy, mücadelenin ardından İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu."Hakem faciası vardı"Şensoy, bugün kazanmak için sahaya çıktıklarını belirterek, "Bugün sahada hakem faciası vardı. Yaşadığımız bazı zorluklar var. Stadımızda zemin nedeniyle oynayamıyoruz. Suni çimde antrenman yapıyoruz. Maça çok iyi başladık. Hakem golümüzü iptal etti. Yan hakemler bayraklarını çok kullandı. Oyunun hakimiydik fakat iki bireysel hatadan gol yedik. Pozisyonlar bulduk ama son toplarda etkili olamadık. 70 ile 80. dakikalar arasında hakem oyunu gerdi. Kartlarını kullanmadı" diye konuştu."Hedefimizden şaşmadık"Şampiyonluk hedefinden şaşmadıklarını dile getiren Şensoy, "Rakiplerimizle kafa kafayayız. Elimizden geleni yapacağız. Şampiyon olmak istiyoruz. Bugün bu yolda bir kaza yaşadık" ifadelerini kullandı.Erkan Şensoy, Merkez Hakem Kurulu'nda yaşanan değişimi de değerlendirerek, "TFF 2. Lig gözden uzak gibi görünse de önemli bir lig. Çok ciddi emek veriliyor. Buradan bir sonrası Süper Lig yolunda Spor Toto 1. Lig. Milyonlar harcanıyor. Hakemler hata yapabilir. Ama aynı hata 2-3 kere tekrarlanıyorsa art niyet aranır. Biz kulüp olarak art niyet aramıyoruz. Misafirlerimizi her zaman en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. Menemen Belediyespor'un bugünkü galibiyetine de gölge düşürmemek lazım. Kendilerini tebrik ederiz. Bugün sahada kötü bir hakem vardı. Sabri Çelik 2. Lig'in üzerine biraz daha giderse daha iyi olacağını düşünüyoruz" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL