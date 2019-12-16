Tuzlaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Tuzlaspor Galatasaray maçı hangi kanalda? Tuzlaspor Galatasaray maçı muhtemel 11'leri!

Ziraat Türkiye Kupası 5.turu ilk maçında sürprize imza atan ve deplasmanda Galatasaray'ı 0-2 yenen Tuzlaspor rövanş maçında Galatasaray'ı ağırlayacak. Zorlu bir rekabete sahne olacak olan Tuzlaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Tuzlaspor Galatasaray maçı hangi kanalda? Tuzlaspor Galatasaray maçı hakemi kim? Tuzlaspor Galatasaray maçı muhtemel ilk 11'leri…

TUZLASPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tuzlaspor Galatasaray maçı 17 Aralık Salı günü sat 20.45'te başlayacak ve karşılaşma Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak

TUZLASPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Tuzlaspor Galatasaray maçı beIN SPORTS ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TUZLASPOR GALATASARAY MAÇI HAKEMİ KİM?

Tuzlaspor Galatasaray maçı hakemi: Koray Gençerler

TUZLASPOR GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL İLK 11'LER

Galatasaray: Okan Kocuk, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Emin Bayram, Nagatomo, Belhnda, Selçuk İnan, Taylan Antalyalı, Donk, Lemine, Falcao

Tuzlaspor: Bayram Olgun, Doğan Can Otman, Erdinç Pekgöz, Tarık Mayhoş, Yasin Yener, Sadık Baş, Gökcan Kaya, Muhammed Akarslan, Umut Sönmez, Mustafa Emre Can, Abdullah Halman