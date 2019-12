Tuzlaspor-Galatasaray maçından notlar

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında TFF 2. Lig ekibi Tuzlaspor'a konuk olan Galatasaray , as oyunculardan oluşan bir kadroyla sahada yer aldı.Türk Telekom Stadı'nda oynanan ve 2-0 kaybedilen ilk maçta bu sezon fazla forma şansı bulamayan futbolcuları görevlendiren teknik direktör Fatih Terim, rövanş karşılaşmasında as oyuncuların ağırlıklı olduğu bir kadroyu sahaya sürdü.Fatih Terim, rakipleriyle yaptıkları ilk maça göre kadroda 7 değişikliğe gitti. İlk karşılaşmada forma giyen oyunculardan Ahmet Çalık, Yuto Nagatomo, Selçuk İnan ve Taylan Antalyalı'yı tekrar sahaya süren tecrübeli teknik adam, Okan Kocuk, Emre Taşdemir, Emin Bayram, Yunus Akgün, Jimmy Durmaz ve Emre Mor'u yedeğe çekti, sakatlığı olan Jean Michael Seri ise kadroda bulunmadı.Terim, rövanş karşılaşmasında bu futbolcuların yerine Fernando Muslera, Mariano Filho, Ryan Donk, Ömer Bayram, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda ve Radamel Falcao'ya forma giydirdi.Galatasaray'da sezonu kapatan Christian Luyindama, tedavisi devam eden Florin Andone ile hafif sakatlıkları olan Şener Özbayraklı, Adem Büyük, Ryan Babel, Marcao ve Mario Lemina da maçta görev yapamadı.Tuzlaspor'da 3 değişiklikTuzlaspor'da teknik direktör Gürses Kılıç, ilk maça göre kadroda 3 değişikliğe gitti.TFF 2. Lig ekibinde ilk maçta forma giyen Doğan Can Otman ve Mustafa Emre Can yedeğe çekilirken, Abdullah Halman ise kadroda bulunmadı.Rövanş karşılaşmasında bu futbolcuların yerine Bülent Uzun, Kemal Tokak ve Göksu Türkdoğan görev aldı.Mustafa Cengiz de takip ettiEsenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz de izledi.Cengiz, müsabakayı protokol tribününde kulüp ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcısı Yusuf Günay ile takip etti.Bu arada karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar, teknik direktör Fatih Terim lehine tezahürat yaptı.