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Tuzlaspor maçının cezaları belli oldu

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaraylı futbolcu Jimmy Durmaz'a kavga eylemi sebebiyle 3 resmi maçtan men ve 13 bin TL para cezası verdi.

20.12.2019 17:07 | Son Güncelleme: 20.12.2019 17:07 Tuzlaspor maçının cezaları belli oldu

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaraylı futbolcu Jimmy Durmaz'a kavga eylemi sebebiyle 3 resmi maçtan men ve 13 bin TL para cezası verdi. Kurul ayrıca Galatasaray'a taraftarlarının sebep olduğu saha olayları nedeniyle 72 bin TL, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı da 25 bin TL para cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından alınan kararlar şöyle:

"GALATASARAY A.Ş.'nin, 17.12.2019 tarihinde oynanan TUZLASPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, mensuplarının ve taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 72.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve aynı sezon içinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. sporcusu JAKUP JIMMY DURMAZ'ın, kavga eylemi nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. görevlisi ÖMER KILIÇ'ın, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, Karar verilmiştir."

 



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Kaynak: DHA

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