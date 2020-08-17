Tuzlaspor’un Bolu kampı başladı

TFF 1. Lig'in yeni takımlarından Tuzlaspor, sezon hazırlıkları kapsamında Bolu'da kampa girdi.

İstanbul ekibi, Abant yolu üzerinde bulunan bir otelde ilk etap kamp çalışmaları için toplandı.

Otele yerleşen Tuzlaspor ekibi, ilk antrenmanını teknik direktör Taner Taşkın yönetiminde yaptı.

Taşkın: "Yepyeni bir takım kuruyoruz"

Teknik direktör Taner Taşkın, antrenman öncesi gazetecilere, 3 günlük adaptasyon çalışmasının ardından Bolu'ya geldiklerini söyledi.

Bolu'da iki etap kamp planladıklarını aktaran Taşkın, "Kampın ilk etabını yükleme antrenmanlarıyla geçireceğiz. İkinci bölümde de yaklaşık 12 günlük bir çalışmamız daha olacak. Ligin başlamasına 1 ay kadar zaman var. Bu sürede oyuncu grubumuzu hazırlamaya çalışacağız. Play-off etabından çıkmamız nedeniyle bizim için zaman biraz dar. Buna göre bir antrenman planı yaptık." diye konuştu.

Taşkın, hazırlık maçlarını özellikle ikinci etap kampında planladıklarını dile getirerek, "Geçen seneden çok fazla oyuncumuz kalmadı. Yepyeni bir takım kuruyoruz. Bu yeni takımın zorluklarını aşmak için de hazırlık maçlarını çok yapmamız gerekiyor. Burası bizim için ideal olacak. Yaklaşık 20 günlük zamanı iyi geçirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Takımlarından giden oyuncu sayısının fazla olduğunu yineleyen Taşkın, şunları söyledi:

"Şu ana kadar 6-7 oyuncuyla anlaştık. Daha çok genç oyuncularla beraber kamptayız. Yaklaşık 8-10 oyuncu daha bekliyoruz. Bu bizim hareket kabiliyetimizi kısıtlıyor. Tuzlaspor olarak bu sene güzel bir şampiyonluk yaşadık. Ligde varlığını hissettirebilen bir Tuzlaspor için de var gücümüzle çalışacağız. Transferler de ligin seviyesine göre yapılacak. Bu ligde deneyimi olan oyuncular var aramızda. Yine deneyimli oyuncular alacağız. Biz hoca grubu olarak zaten 3 şampiyonluk yaşadık. Bu sene de hedefimiz mutlaka olacaktır. Bunu da zaman belirleyecektir. Şu anda biz bir takım olma yolunda mücadele vereceğiz. Bu uzun bir süreç. Becerebilirsek, Tuzlaspor neden bir sürpriz yapmasın? Bunu yapabilecek bir camiaya sahibiz."

Antrenman

İstanbul ekibi, kampın ilk antrenmanına koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra kondisyon çalışması yapan Tuzlasporlu futbolcular, ardından top kontrolü ve pas idmanı gerçekleştirdi. Mavi-beyazlı ekip, yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanı istasyon çalışmalarıyla tamamladı.

Tuzlaspor'un yeni sezon hazırlıklarına günde çift antrenmanla devam edeceği belirtildi.