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Tuzlasporlu Gökhan Çıra'dan Fatih Terim'e: Sen kimsin, mafya mısın?

Tuzlaspor-Galatasaray maçı sonrası çıkan kavganın başrolünde yer alan Gökhan Çıra, "Maçtan önce Fatih Terim yardımcı hocamın omzundan tutup 'Gökhan Çıra sen misin?' diye soruyor. Mafya mısın sen ya? Sen kimsin?" dedi.

17.12.2019 23:18 | Son Güncelleme: 17.12.2019 23:50

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Tuzlaspor- maçının bitiş düdüğüyle ortalık karıştı. Maçın bitiş düdüğünün ardından Muslera ile Gökhan Çıra arasında tartışma çıktı. Tartışma büyürken gerginliği polis sona erdirdi.

"FATİH TERİM SEN KİMSİN?"

Maç sonunda Global'e konuşan Gökhan Çıra, "Maçtan önce Fatih Terim yardımcı hocamın omzundan tutup 'Gökhan Çıra sen misin?' Diye soruyor. Mafya mısın sen ya? Sen kimsin? Beni istediği zaman bulabilir. Evimi herkes biliyor. Ben GS altyapısı çıkışlıyım evet ama benim orada ne yaşadığımı kimse bilmez, ben kendim biliyorum. Benim gibi birçok arkadaşım var." dedi.

GÖKHAN ÇIRA KİMDİR?

Gökhan Çıra, 16 Şubat 1996 tarihinde Tokat'ta dünyaya geldi. Futbol kariyerine Fatsa Yaşamspor'da başladıktan sonra, Altınordu Belediyespor, Soyaspor Gençlik kulüplerinde amatör lisansla forma giydi. Galatasaray'ın U19 takımında 2015/16 sezonunda 25 bin euro bedelle transfer edilen Gökhan Çıra, bir yıl sonra Beylerbeyi takımına transfer oldu. Gökhan Çıra, 2017/18 sezonunda Diyarbekirspor'da top koşturmaya başladı. Genç futbolcu, forvet ve sol kanat mevkisinde forma giymektedir. Gökhan Çıra, 2 yıldır sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Selin Ciğerci ile birlikte. İkili sosyal medyada sık sık birlikte çekildikleri fotoğraflarını paylaşıyor.

Tuzlasporlu Gökhan Çıra'dan Fatih Terim'e: Sen kimsin, mafya mısın?

Galatasaray, Fatih Terim, Gökhan Çıra, Spor


HABER YORUMLARI (27)
TERİM BİLDİĞİNİZ GİBİ:Bam bam bam
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GALA1905:He mafya ne olacak simdi dövecekmisin?
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KSK Lİ MESUT:NE KUYRUK ACISI VAR BUNUN İYİKİ AS KADROYA GİRMEMİŞ YOKSA BEN GS Yİ BOŞARDIM
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KEBABÇI SELO:Beni FatihTerim''e Sor, O Anlar. .
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8 7
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İFADE:İfade ye baktım:) ne demişsin:)))))
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1 0
SLN CGERCİ:EVE GEL GÖKAN EVE GELLLL. . . . . ECELİ GELEN KÖPEĞİN HİKAYESİNİ ANLATICAKLAR SANA. . . . . . . . .
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7 7
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ES ES:Seviyoruz fatih hoca seni
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27 21
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KIYI:İyi ki varsın Fatih hoca
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22 18
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TUZCU:Mafyamısın sen ayolll
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HASANİYE:Ay çok yakışıklı. Evli mi acaba bu Gökhoşşşş
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