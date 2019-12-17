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Tuzlasporlu oyuncudan 'kavga' açıklaması: Bir arkadaşımızın kafası yarıldı

Tuzlaspor-Galatasaray maçının ardından iki takım futbolcuları birbirine girdi. Maç sonunda konuşan Tuzlasporlu Muhammed Akarslan, "Galatasaray 4-0 yaptıktan sonra Muslera kaleden hareket yaptı. Sonra koşarak geldi maç bitince, arbede oldu. Birisi kafa attı, arkadaşımızın kafası yarıldı, teknik heyetten biriydi sanırım." dedi.

17.12.2019 23:08 | Son Güncelleme: 17.12.2019 23:16

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında , TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Tuzlaspor'u 4-0 mağlup etti ve tur atlayan taraf oldu. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'ndaki maçın bitiş düdüğünün çalınmasının ardından saha karıştı. Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Muslera ile Tuzlasporlu futbolcu Gökhan Çıra'nın saha kenarından giderken aralarında başlayan sürtüşme, soyunma odası koridorlarına taşındı. Bir anda futbolcular sahaya geri döndü ve iki takım futbolcuları arasında gerginlik devam etti ve polis araya girdi.

MUSLERA'YA SERT TEPKİ

Maç sonunda Tuzlaspor forması giyen Muhammed Akarslan A Spor'a konuştu. Akarslan, "İlk maçın avantajını korumak istedik ama Galatasaray büyük camia, kazandı. Önemli olan sondaki olaylar. bu olaylar büyük camiaya yakışmıyor. Muslera ağza alınmayacak laflar ediyor kulübemize, yumruk atıyor. Galatasaray'ı böyle kenetlediğimiz için mutluyum." dedi.

"MAÇIN ÖNÜNE GEÇTİ, YAKIŞMADI"

Akarslan, "Galatasaray 4-0 yaptıktan sonra Muslera kaleden hareket yaptı. Sonra koşarak geldi maç bitince, arbede oldu. Birisi kafa attı, arkadaşımızın kafası yarıldı, teknik heyetten biriydi sanırım. Maçın önüne geçti, yakışmadı." diye konuştu.

Tuzlasporlu oyuncudan 'kavga' açıklaması: Bir arkadaşımızın kafası yarıldı

Fernando Muslera, Galatasaray, Spor


HABER YORUMLARI (10)
1907 GFB:La sallamayin 6s de o hareketi yapacak son adamlardan biri Muslera. Çamura yatmayın herifler tuzladı sizi işte.. Bu arada başrolde yine Top’çu Gökhan var :))))))
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ZİYAAAAAAA:Ziyaaaaaaa:) tamam çizikmiş kafası ziyaaaaaaa. Tamam ya bi keyifle atamadık palavra
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TUZCU:Tuzla ile birlikte diğerleri de tuzlanmıştır zannederem.
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KENAN:BUNLAR ÇİRKEFLİK YAPMADAN MAÇ KAZANAMAZ AVRUPADA YEMİYOR DURUM ORTADA MUSLERA KALMIŞTI EFENDİ OLAN ONUDA KAYBETTİK
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MİSİNGİRTO:TOP-çu gökhan yapınca hoşmuydu ASLAN MUSLERA
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PENDİK:He he 50 metre koşmuş muslera kamera görmedi:) bir de hareket yapmış taaa kaleden görmüşler. İsmini vermek istemedikleri kafası yarılmış. Yersen
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B6 SEDİ NE ANLADIN TERRANOVA OKU İYİ:"Muslera kaleden hareket yaptı. Sonra koşarak geldi maç bitince"
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TERRANOVA:sen nerenle dinleyip anlıyon ya. çocuk ne zaman muslera kulübeye koştu dedi, ismini vermek istemediğim diye bişey ağzından çıkmadı. ayrıca musleranın kulübeye yönelik hareketinin görüntüsü az önce gösterildi. bu kadar çirkeflik olmaz.
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ES ES:Muslera taaa Kaleden hareket yaptı gördünüz:))) yedik. Canlı yayında kimse görmedi koştuğunu:)) seyirciye hareket yapan kaleciniz futbolcularınız yöneticiler iniz nolcak?
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HM:9 yıldır Türkiyede oynayıp, Galatasarayli olup olmasın insanların sevdiği vukaati olmayan bir insana utanın iftita atmaya!!! Mac sonu röportajındada söyledi zaten varsa benim bir fiziki müdahalem küfürüm kameralarda olsun getirin diye!!
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