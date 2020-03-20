Tuzlu Suyla Gargara ve Vitaminler Etkili mi? Türk Uzman Yanıtladı
VOA Türkçe olarak 20 yılı aşkın süredir New York'ta hekimlik yapan Columbia Üniversitesi İmmünoloji Klinik Direktörü Dr. Yeşim Demirdağ'a virüsün nasıl yayıldığından nasıl korunabileceğimize, bugünlerde en sık duyduğumuz bilgilerin doğru olup olmadığını sorduk. İşte yanıtlar.
20.03.2020 08:46 | Son Güncelleme: 20.03.2020 08:46
VOA Türkçe olarak 20 yılı aşkın süredir New York'ta hekimlik yapan Columbia Üniversitesi İmmünoloji Klinik Direktörü Dr. Yeşim Demirdağ'a virüsün nasıl yayıldığından nasıl korunabileceğimize, bugünlerde en sık duyduğumuz bilgilerin doğru olup olmadığını sorduk. İşte yanıtlar
Kaynak: DailyMotion.com
Etiketler : Columbia Üniversitesi, New York, Güncel