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Tuzluca Belediyesi maske ve eldiven dağıttı

Tuzluca Belediyesi tarafından esnaf ve vatandaşlara, maske ile eldiven dağıtımı yapıldı.

14.04.2020 16:22 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:22
Tuzluca Belediyesi maske ve eldiven dağıttı
Tuzluca Belediyesi tarafından esnaf ve vatandaşlara, maske ile eldiven dağıtımı yapıldı.

Açıklamada bulunan Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Said Sadrettin Türkan, "Dünyayı saran Covid-19 salgını nedeniyle devletimizin aldığı kararlar ve tedbirler kapsamında bizde ilçemizde alınabilecek tedbirler konusunda elimizden geleni yapmaktayız. Sık sık esnafı ziyaret edip tedbirler konusunda uyarılarda bulunuyoruz, günün her saatinde anonslar yaparak uyarılarda bulunuyoruz. Dezenfektan çalışmalarımız devam etmekte son olarak da maske ve eldiven dağıtımında bulunduk, bu zor günleri hep birlikte atlatacağız inşallah. Sadece vatandaşlarımızdan ricamız tedbirli ve sabırlı olmaları" şeklinde konuştu. - IĞDIR

Kaynak: İHA

Etiketler: Ahmet Said, Tuzluca, Güncel
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