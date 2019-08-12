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Tuzluca Belediyesi tarafından kurban dağıtımı yapıldı

Tuzluca belediyesi ihtiyaç sahibi 350 aileye kurban dağıtımı yaptı.

12.08.2019 10:42 Tuzluca Belediyesi tarafından kurban dağıtımı yapıldı
Tuzluca belediyesi ihtiyaç sahibi 350 aileye kurban dağıtımı yaptı.

Iğdır!ın Tuzluca ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelere belediye tarafından et dağıtıldı. Kurban bayramından önce belirlenen 350 kişinin evine bayramın ilk günü et girdi.

Açıklamada bulunan Belediye başkanı Ahmet Said Sadrettin Türkan " Belediye olarak ilk defa böyle bir organizasyon yapılmaktadır. Nasip olursa bunu gelenek haline getirip her sene yapmayı planlıyoruz,Bu kurban bayramı vesilesiyle tüm İslam aleminin bayramını tebrik eder,Ülkemize vatanımıza huzur sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum.Bu yardımı yapmak için bayram günü mesaisi olmamasına rağmen bu dağıtıma destek olan personelime de teşekkür ederim" açıklamalarında bulundu. - IĞDIR

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Kaynak: İHA

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