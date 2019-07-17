17.07.2019 12:16
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Tuzluca Belediyesinden üretime destek

Tuzluca Belediyesinden üretime destek

Iğdır Tuzluca Belediyesi tarafından hayata geçirilen seralarda üretimi gerçekleştirilen salatalığın hasadı yapıldı.

Iğdır Tuzluca Belediyesi tarafından hayata geçirilen seralarda üretimi gerçekleştirilen salatalığın hasadı yapıldı.

Üreticilere farklı üretim modelleri oluşturmak için hayata geçirilen serada; salatalık ürünü yetiştiriliyor. Hasat zamanı ile birlikte yoğun bir çalışma mesaisinde olan ekipler, yaklaşık 1,5 ton salatalığı toplayarak uygun fiyatla ilçe esnafına teslim etti.

Suyuyla, havasıyla, verimli topraklarıyla birlikte çalışkan insanlara sahip ilçeyi yeni yatırımlarla gün yüzüne çıkartıp yerli ve milli üretimde marka olmayı hedeflediklerini söyleyen Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkan, seralarda yapılan çalışmayla Tuzluca'nın örnek bir üretim tesisi olduğunu göstermek istediklerini belirtti. Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkan, "Ya Allah Bismillah ...İlk hasadımızı yaptık. Hasatta bizi yanlız bırakmayan İlçe Kaymakamımıza, ilçe Piyade ve Jandarma Bölük Komutanlarımıza, Havaalanı Müdürümüz Fikret Beye, İl Tarım Müdür Vekili ve Yetkililerine, İlçe Tarım Müdürü ve personeline, Belediye çalışanlarımıza teşekkür ederim. Bugün bu modern seralarda çok kaliteli bir ürün yetiştirildiğini hep birlikte gördük ve bu bizi son derece memnun etti. Amacımız vatandaşlarımızı örnek tarımsal üretim tesisi ve yeni üretim modelleriyle buluşturmak. Modern tarımının faydalarını vatandaşlarımıza göstermek istiyoruz. Bu konuda Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğümüzle koordinasyon halindeyiz. İnanıyorum ki Tuzluca sebze ve meyve üretiminde önemli bir merkez olacak" diye konuştu. - IĞDIR
Kaynak: İHA
Ahmet Sait Sadrettin Türkan, Tuzluca, Iğdır, Güncel

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