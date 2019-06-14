14.06.2019 17:57
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Tuzluca'da öğrencilere çifte karne heyecanı

Tuzluca

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde öğrenciler çifte karne heyecanı yaşadılar.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde öğrenciler çifte karne heyecanı yaşadılar.

Iğdır'ın Tuzluca İlçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı tarafından 2018-2019 yılı eğitim ve öğretim döneminde ilçede bulunan ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan öksüz ve yetim öğrencilere yönelik "Hayallerim Gerçek Olsun" projesi kapsamında karne dağıtım töreninde İlçe Kaymakamı Abdullah Kadıoğlu tarafından 36 adet bisiklet ve 12 adet tablet dağıtımı yapılarak çocuklara çifte karne heyecanı yaşatıldı.

Kaymakam Abdullah Kadıoğlu, "Hayallerim gerçek oldu projesi kapsamında öğrencilerimizin mutluluğuna ortak olduk. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza sahip çıkmak ve başarılarına azda olsa bir şey katabilirsek ne mutlu bize. Bu proje sayende öğrencilerimizin mutluluğuna ortak olduk" açıklamalarında bulundu.

Bisiklet alan çocukların mutluluğu gözlerinden okundu. Hediyeler için Kaymakam Kadıoğlu'na teşekkür eden öğrenci, "Hayatımda ilk kez bisikletim oldu. Çok mutluyum" diye konuştu. - IĞDIR
Kaynak: İHA
Kadıoğlu, Iğdır, Tuzluca, Güncel

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