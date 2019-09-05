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Tuzluca'da öğretmenlere trafik eğitimi verildi

Tuzluca'da öğretmenlere trafik eğitimi verildi.

05.09.2019 09:27 Tuzluca'da öğretmenlere trafik eğitimi verildi
Tuzluca'da öğretmenlere trafik eğitimi verildi.

Tuzluca İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği personeli tarafından Tuzluca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü merkez ve taşrada görev yapan 280 öğretmene trafik eğitimi verildi. Tuzluca Cumhuriyet Yatılı Bölge Okulu Konferans salonunda İçişleri Bakanlığının kazaları önlemeye yönelik 100 günlük eğitim programı kapsamında düzenlenen programda Tuzluca ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü merkez ve taşrada görev yapan 280 öğretmene eğitim semineri düzenlendi.

Tuzluca Trafik Denetleme Büro Amirliğinde görevli Polis Memuru Musa Sağlam, tarafından öğretmenlere trafikte uyulması gereken kurallar, ilk yardım, kaza anında alınması gereken önlemler ve yayaların uyması gereken kurallar konusunda eğitim verildi.

Seminerde ayrıca yaşanan trafik kazalarıyla ilgi çekilen kısa film de öğretmenlere izletilerek program sona erdi. - IĞDIR

Tuzluca, Güncel

Kaynak: İHA

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