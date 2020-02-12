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Tuzlukçu'da silahlı kavga: 1 yaralı

Tuzlukçu ilçesi Konarı Mahallesi'nde meydana gelen kavgada 1 kişi silahla ağır yaralandı.

12.02.2020 13:56 | Son Güncelleme: 12.02.2020 13:56Tuzlukçu'da silahlı kavga: 1 yaralı
ilçesi Konarı Mahallesi'nde meydana gelen kavgada 1 kişi silahla ağır yaralandı.
Tuzlukçu Konarı Mahallesi meydanında S. (41), Sinan S.(20) ile Mehmet T. (20) ve Murat T. (41) arasında henüz sebebi belirlenemeyen bir sebeple kavga çıktı.
Kavganın büyümesi üzerine Mehmet T. silahla Şenol S.'yi omuzundan ve ayağından vurarak yaraladı.

Kavgada yaralanan Şenol S. ambulansla önce Akşehir Devlet Hastanesi'ne daha sonra Konya'ya sevk edildi.
Olaya karışan Mehmet T. ve Murat T. Tuzlukçu İlçe Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: AA

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