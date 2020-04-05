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TV'den derslerini takip edemeyen öğrenciye televizyon hediye edildi

Van'ın Gürpınar ilçesinde evdeki televizyonun bozulması nedeniyle TRT EBA TV'den derslerini takip edemeyen öğrenciye kaymakamlık tarafından televizyon verildi.

05.04.2020 16:00 | Son Güncelleme: 05.04.2020 16:03
Van 'ın Gürpınar ilçesinde evdeki televizyonun bozulması nedeniyle TRT EBA TV'den derslerini takip edemeyen öğrenciye kaymakamlık tarafından televizyon verildi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında eğitime ara verilmesinin ardından ilçedeki tüm öğrencilere mektup yazan Kaymakam Fatih Sayar, telefon numarasını da paylaşarak bir sorunla karşılaşmaları durumunda kendisine ulaşabileceklerini iletti.
Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan 3. sınıf öğrencisi Sırma Ayşin de evdeki televizyon bozulduğu için EBA TV'den derslerini takip edemeyince Sayar'a mesaj atarak yardım istedi.
Öğrencinin talebine kayıtsız kalmayan Sayar, derslerini takip edebilmesi için televizyon alınması talimatı verdi. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri, televizyonu aileye teslim ederek kurulumunu yaptı.
Sırma Ayşin'in kendisine ulaşarak yardım istediğini belirten Sayar, "Kızımız bize ulaşarak televizyonlarının bozulduğunu, derslerini takip edemediğini iletti. Kaymakamlık olarak Sırma'nın isteğini yerine getirdik. Sırma'dan tek isteğimiz derslerini aksatmadan takip etmesi. Bundan sonra da gerek Kaymakamlık gerekse VEFA Sosyal Destek Gurubu olarak bütün imkanlarımızla Gürpınarlıların yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu. TV’den derslerini takip edemeyen öğrenciye televizyon hediye edildi

Kaynak: AA

Etiketler: Eğitim Bilişim Ağı, Kaymakamlık, Gürpınar, Van, Güncel

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TV'den derslerini takip edemeyen öğrenciye televizyon hediye edildi
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