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TV'den fidan sipariş eden çiftçiye kurumuş fidan yolladılar

Hatay'da bir televizyon kanalında gördüğü reklam üzerine firmadan 30 adet fidan sipariş eden çiftçi, gelen kargoyla şok oldu.

09.04.2020 09:16 | Son Güncelleme: 09.04.2020 09:16
TV'den fidan sipariş eden çiftçiye kurumuş fidan yolladılar
Hatay 'da bir televizyon kanalında gördüğü reklam üzerine firmadan 30 adet fidan sipariş eden çiftçi, gelen kargoyla şok oldu. Çiftçi, sipariş verdiği 30 adet fidanın yarısının kuruduğunu, kesilen faturada da şarjlı süpürge satışı olarak gösterildiğini görünce şok oldu.

Hatay'ın Erzin ilçesinde 70 yaşındaki çiftçi Nuri Kürtül , bir televizyon kanalında yayınlanan reklama istinaden 30 adet ceviz fidanı siparişi verdi. Çiftçi Kürtül, 15 gün sonra eline ulaşan kargoyu açınca gördükleri karşısında şok oldu.

Sipariş ettiği fidanların yarısının kurumuş olarak geldiği gören çiftçi Nuri Kürtül, "TV'de yapılan ceviz fidanı reklamından etkilenerek 30 adet ceviz fidanı siparişi verdim. 3 gün içerisinde elinde olur denmesine rağmen 15 günde siparişim elime geçti. Kutuyu açtığımda 30 fidanın yarısı kurumuş olduğunu gördüm. Beraberinde siparişimle alakası olmayan 30 tane de ne olduğu belirsiz fidan yollamışlar. Olayın bir başka ilginç tarafı kesilen irsaliyede ise araç içi şarjlı süpürge adı geçiyor. Gelen siparişe 200 TL'nin üzerinde ücret ödememe rağmen mağdur oldum. Yetkililer bu tür sahtekarlıklara karşı önlem almalı. Ben yandım başkası yanmasın" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA

Etiketler: Kürtül, Hatay, TV, Güncel
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