TV+ ile çocuklar eğlenirken öğreniyor
Türkiye'nin dijital televizyon platformu TV+, uzaktan eğitim döneminde öğrencilere hem eğlenecekleri hem de öğrenecekleri zengin bir içerik sunuyor.
16.03.2020 10:00 | Son Güncelleme: 16.03.2020 10:00
Türkiye 'nin dijital televizyon platformu TV+, uzaktan eğitim döneminde öğrencilere hem eğlenecekleri hem de öğrenecekleri zengin bir içerik sunuyor.
Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, çocuklar, açık olan kanalları 22 Mart'a kadar izleyebilecek. Velilerin de çocukları için çoğunlukla tercih ettiği DaVinci ve English Club TV, uzaktan eğitim süresince çocukların evde verimli zaman geçirmelerini sağlayacak.
Mobil televizyon izlenme alanında yüzde 47'lik oran ile pazar lideri olan TV+, yıldan yıla izlenme süresini artırmaya devam ediyor. Spordan sinemaya, çocuklara yönelik yapımlardan belgesele binlerce içeriğin yer aldığı platformda, uzaktan eğitim dönemi için seçilen kanallar arasında BabyTV, Duck TV, Disney Junior, Chasse & Peche, Animaux, Viasat Explore, Nat Geo Wild HD, Viasat History HD, Discovery Channel, Discovery Science, Love and Nature HD, Docubox HD, da Vinci Learning HD ve English Club TV bulunuyor.
TV+'ın çocuklara yönelik kanalları ile çocuklar, evde olduğu bu dönemde zamanlarını en iyi şekilde kullanabilecek, keşfetmeye ve öğrenmeye devam edebilecek.
Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, çocuklar, açık olan kanalları 22 Mart'a kadar izleyebilecek. Velilerin de çocukları için çoğunlukla tercih ettiği DaVinci ve English Club TV, uzaktan eğitim süresince çocukların evde verimli zaman geçirmelerini sağlayacak.
Mobil televizyon izlenme alanında yüzde 47'lik oran ile pazar lideri olan TV+, yıldan yıla izlenme süresini artırmaya devam ediyor. Spordan sinemaya, çocuklara yönelik yapımlardan belgesele binlerce içeriğin yer aldığı platformda, uzaktan eğitim dönemi için seçilen kanallar arasında BabyTV, Duck TV, Disney Junior, Chasse & Peche, Animaux, Viasat Explore, Nat Geo Wild HD, Viasat History HD, Discovery Channel, Discovery Science, Love and Nature HD, Docubox HD, da Vinci Learning HD ve English Club TV bulunuyor.
TV+'ın çocuklara yönelik kanalları ile çocuklar, evde olduğu bu dönemde zamanlarını en iyi şekilde kullanabilecek, keşfetmeye ve öğrenmeye devam edebilecek.
Kaynak: AA
Etiketler : TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, 22 Mart, Türkiye, TV, Ekonomi
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