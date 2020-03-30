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TV+ kanalları Nisan ayında da herkese açık

Dijital televizyon platformu TV+, bu dönemde evlerinde zaman geçirenler tarafından en fazla tercih edilen TV uygulamaları arasında yer aldı.

30.03.2020 10:50 | Son Güncelleme: 30.03.2020 10:50
TV+ kanalları Nisan ayında da herkese açık
Dijital televizyon platformu TV+, bu dönemde evlerinde zaman geçirenler tarafından en fazla tercih edilen TV uygulamaları arasında yer aldı. TV+ uygulaması Mart ayında iOS tabanlı cihazlarda 15 kat, Android tabanlı cihazlarda ise 6 kat daha fazla indirildi. Turkcell, #EvdeHayatVar kampanyası kapsamında Nisan ayında da tüm TV+ kanallarını kullanıcılarına açık tutmaya devam ediyor.

Dijital operatör Turkcell'in televizyon platformu TV+, #EvdeHayatVar kampanyası kapsamında evlerinde kalan vatandaşların en fazla tercih ettiği TV uygulamaları arasında yer aldı. Yapılan açıklamaya göre platformun kullanıcı sayısında bu dönemde yüzde 60'lık bir artış bir artış yaşandı. TV+, iOS tabanlı cihazlarda 15 kat, Android tabanlı cihazlarda 6 kat daha fazla indirildi. Aynı dönemde en çok kullanıcı girişi Android platformdan gerçekleşti.

Yine bu dönemde TV+ kutu kullanıcılarının ortalama TV izleme süresi yüzde 10 arttı. Kullanıcıların canlı yayın izleme süresi yüzde 13 artarken, film izleme süresi de iki katına çıktı. Mobil cihaz üzerinden TV+ izleyen kişi ise sayısı yüzde 30 artış gösterirken, canlı yayın izleme süresi yüzde 30, film izleme süresi yüzde 87 arttı. Mart ayında TV+ uygulamasını ilk kez açan abone sayısı da 10 katına çıktı.

Ataç Tansuğ: 'Evde Hayat Var' dedik, tüm kanallarımızı vatandaşlarımıza açtık

Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, "Turkcell olarak bu dönemde evlerinde kalan vatandaşlarımızın her türlü iletişim ihtiyacını karşılamak adına elimizdeki tüm imkanları seferber ediyoruz. İnsanları evde kalmaya teşvik etmek için başlattığımız #EvdeHayatVar kampanyası kapsamında, dijital televizyon platformumuz TV+'ın tüm kanallarını Nisan ayı boyunca da kullanıcılarımıza açtık. Milli Eğitim Bakanlığı'nın dijital eğitim platformu EBA TV'yi de TV+ bünyesine ekledik. Bunları yapmaktaki amacımız, bu olağandışı dönemi sabır ve bilinçle geride bırakırken, her zamanki gibi Türkiye'nin yanında olmak. Millet olarak aynı duyguda birleşip dayanışma gösterdiğimiz zaman her türlü zor dönemi aşabileceğimizi defalarca gösterdik" dedi.

En fazla izlenen film 'Salgın'

Sosyal izolasyonun başladığı günden bu yana TV+'ta en çok izlenen film 'Salgın' (Contagion) oldu. Salgın en fazla izlenen ikinci filme oranla 3 kat fazla izlenirken, ardından en fazla izlenen diğer yapımlar ise şöyle sıralandı; 'Görevimiz Tehlike', 'Başlat: Ready Player One' ve '5. Dalga'. İzlenme oranlarının arttığı bu dönemde TV+'ın özelliklerinden biri olan Listeme Ekle'nin kullanımı dört kat artış gösterdi. Kullanıcıların en fazla listelerine ekledikleri içerikler sırasıyla; 'Dünyalar Savaşı', 'Salgın', 'Mission: Impossible - Yansımalar', 'Kukuli' ve 'Joker' oldu.

Çocuklara yönelik zengin içerik

TV+'ta uzaktan eğitim döneminde öğrencilere hem eğlenecekleri hem de öğrenecekleri zengin bir içerik sunuluyor. Velilerin çocukları için çoğunlukla tercih ettiği DaVinci ve English Club TV, uzaktan eğitim süresince çocukların evde verimli zaman geçirmelerini sağlayacak. Bu dönemde hem aileler hem de çocuklar BabyTV, Duck TV, Disney Junior, Chasse & Peche, Animaux, Viasat Explore, Nat Geo Wild HD, Viasat History HD, Discovery Channel, Discovery Science, Love and Nature HD, Docubox HD, da Vinci Learning HD ve English Club TV gibi kanallar ile keyifli vakit geçirebilirler. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: TV, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››TV+ kanalları Nisan ayında da herkese açık - Ekonomi

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