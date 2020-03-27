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TV kanallarının kuşak performansında %20 artış yaşandı

İlk COVID19 vakasının açıklanmasından sonra, Türkiye televizyon ve reklam sektöründe gözle görülür değişimler yaşandığını söyleyen TVekstra CEO'su Merve Eraslanoğlu, sektörde yaşanan gelişmelerle ilgili gözlemlerini paylaştı.

27.03.2020 15:15 | Son Güncelleme: 27.03.2020 15:11
TV kanallarının kuşak performansında %20 artış yaşandı

Reklam ve Televizyon sektörü son iki yıldır zaten çok hızlı bir dönüşüm içerisindeydi. Son dönemde ortaya çıkan COVID19 gerçeği ise, sektöre bambaşka bir deneyim yaşatıyor. Yaşanan değişimin öncelikle dijitalde başladığını söylemek doğru olur, ilk vakanın açıklandığı 11 Mart tarihinde, Türkiye 'de yapılan Corona aramaları, yapılan hava durumu aramalarını geçti. 7-14 Mart haftası ise, bir önceki hafta ile karşılaştırıldığında, hava durumu aramalarının yarısı kadar Corona araması olduğu görülüyor.

11-17 Mart haftası ele alındığında, 2019 ortalamalarına göre kadın TV izleyicilerin dakika bazlı izleme oranlarında %17, erkek izleyicilerin izleme oranlarında ise %9 oranında artış olduğunu gözlemliyoruz. İlk vakanın açıklanmasından sonra yaşanan bu TV izleme artışına paralel olarak, kanalların kuşak performanslarında da artış yaşandı.

Reklamveren tarafında ise durum şöyle; burada şirketlerin aksiyonları, sektörlerine göre değişkenlik gösteriyor. İçerik olarak iletişime uygun olan Gıda, Temizlik, İletişim gibi sektörler, yayınlarına ara vermeden devam ederken, Tekstil, Yakıt-Enerji, Konut, Sanat-Eğlence ve Turizm gibi sektörler yayınlarını çektiler.

Alışveriş yapanlara ve yapma ihtimali olanlara, her zaman olduğu gibi bu zor günlerde de evlerinde en rahat oldukları ortamda ve doğru zamanda bu reklamlar sayesinde ulaşan reklam verenler, seyirci ile dinamik içerik iletişimi gerçekleştirebiliyor. Bu da, daha bilgilendirici, hızlı ve olumlu bir iletişim anlamına geliyor. Tvekstra ekibi olarak İnanıyoruz ki bu sene adreslenebilir reklamcılıktaki yenilikler yıldırım hızında devam edecek ve TV reklam ekosistemindeki tüm paydaşların, markaların izleyicilere doğru şekilde ulaşmasıyla müşteri ve marka sadakatini güçlendirilecek.

Cesur yeni dünyada bu temel değişimi benimseyen reklam verenler ve yayıncılar, TV'de daha derinlemesine hedef kitle bilgilerine ulaşırken, çok daha güvenilir bir şekilde yatırımın geri dönüşünü hesaplama şansına sahip olacak.

Tvekstra olarak bizim de amacımız, reklam verenler ile tüketiciyi en doğru, verimli ve ölçümlenebilir şekilde, doğru kanallar üzerinden buluşturmak"

Kaynak: Bültenler

Etiketler: 14 Mart, Türkiye, TV, Güncel

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