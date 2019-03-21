21 Mart 2019, 09:55
»»

TV'lerde Boy Gösteren Sahte Profesör İçin İstenen Ceza Belli Oldu

Kendisini "beyin cerrahı" olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdığı belirlenen Cüneyt Turan hakkında 18 yıla kadar hapis talep edildi.

Konferanslarda, seminerlerde ve ulusal televizyon kanallardaki sağlık programlarında kendisini "beyin sinir ve omurilik cerrahi profesörü" olarak tanıttığı ortaya çıkınca yakalanıp tutuklanan Cüneyt Turan hakkındaki soruşturma tamamlandı. Lise mezunu olduğu ve insanlara ilaçlar yazarak maddi manevi olarak dolandırdığı ortaya çıkan sahte profesörün 18 yıla kadar hapsi istendi.

"İNSANLARA ÜRÜN TAVSİYESİNDE BULUNDUM"

Sabah gazetesinden Dilek Yaman'ın haberine göre; Savcılıkça ifadesine başvurulan Turan, kendi adıyla eğlence maksatlı bir internet sitesi açtığını, amacının arkadaşlarına şaka yapmak olduğunu beyan ederek, "Kendimi doktor olarak tanıtmadım. Tarım Bakanlığı'ndan ruhsatlı olması nedeniyle, insanlara bazı konularda ürün tavsiyesinde bulundum. Suçsuzum" dedi.

AĞIR CEZADA YARGILANACAK

Turan hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma sonunda, "Dolandırıcılık, Sağlık kanuna muhalefet ve tababet ve şuabatı sanatlarına muhalefet" suçları kapsamında dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, Turan'ın bir iş adamına üzerinde çalıştığı beyin pili projesinden bahsederek 340 bin lira istediği, başka bir şahıstan ise tedavi maksatlı yurt dışından getireceğini iddia ettiği materyaller için 45 bin euro istediği, müştekinin de çaresiz durumda bulunması nedeniyle ödeme yaptığı belirtildi. Tutuklu bulunan ve 18 yıla kadar hapsi istenen Turan, Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

3. Sayfa, Güncel



YORUMLAR (20)
X: Adam öldürmenin cezası Yok ben profum diyen 18 yıl.....
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
SAHTEKAR: Toplumun beyniyle alay edip sinir bozucu sahtekarlarar ağır biçimde cezalandırılsın.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
ADANA: Zenci rumuzlu şahıs önce sana şunu soylim benim yazdığım da hakaret yok . işte fark bu. Pazara gidiyorum her pazar 50 TL ile bitiyor
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
ADANA: Ankara'nın diktatörü rumuzsuzlu gardaş.sen bir adet avucunu yala sen genç birisin belli sen önce Türkiye'nin geçmişini Bir araştır kıyasla haksizsam özür dilecem.degisik işlerin içine girecegime aç kalırım.ha bu tipler de her zaman olacak tabi cezasını çekecek verilen cezayı beğenmeyen de 1980 anayasasına baksın.ha sana bişey daha soylecem sen şimdi bunları yazıyorsun büyük ihtimalle sigara kullanıyor san en kralını çay içiyor san dışarda 10 liraya kafede çay içiyor Sun 300 MT lik yere dolmuşla gidiyorsundur yamalı pantolonu moda diye giyiyorsundur muhtemelen.
Yayından Kaldır
6 9
Cevap yaz
  • ZENCİ UÇAK MÜHENDİSİ : ADANALI,,çok cahilsin git biraz pazar yerinde alışveriş yapanlarla konuşta gel.
    Yayından Kaldır
    6 3
Tüm 20 yorumu okumak için tıklayın