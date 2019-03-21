TV'lerde Boy Gösteren Sahte Profesör İçin İstenen Ceza Belli Oldu

Konferanslarda, seminerlerde ve ulusal televizyon kanallardaki sağlık programlarında kendisini "beyin sinir ve omurilik cerrahi profesörü" olarak tanıttığı ortaya çıkınca yakalanıp tutuklanan Cüneyt Turan hakkındaki soruşturma tamamlandı. Lise mezunu olduğu ve insanlara ilaçlar yazarak maddi manevi olarak dolandırdığı ortaya çıkan sahte profesörün 18 yıla kadar hapsi istendi.

"İNSANLARA ÜRÜN TAVSİYESİNDE BULUNDUM"

Sabah gazetesinden Dilek Yaman'ın haberine göre; Savcılıkça ifadesine başvurulan Turan, kendi adıyla eğlence maksatlı bir internet sitesi açtığını, amacının arkadaşlarına şaka yapmak olduğunu beyan ederek, "Kendimi doktor olarak tanıtmadım. Tarım Bakanlığı'ndan ruhsatlı olması nedeniyle, insanlara bazı konularda ürün tavsiyesinde bulundum. Suçsuzum" dedi.

AĞIR CEZADA YARGILANACAK

Turan hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma sonunda, "Dolandırıcılık, Sağlık kanuna muhalefet ve tababet ve şuabatı sanatlarına muhalefet" suçları kapsamında dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, Turan'ın bir iş adamına üzerinde çalıştığı beyin pili projesinden bahsederek 340 bin lira istediği, başka bir şahıstan ise tedavi maksatlı yurt dışından getireceğini iddia ettiği materyaller için 45 bin euro istediği, müştekinin de çaresiz durumda bulunması nedeniyle ödeme yaptığı belirtildi. Tutuklu bulunan ve 18 yıla kadar hapsi istenen Turan, Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.