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TV+ ve fizy'den #EvdeHayatVar için söylenen şarkılara 8 milyon eşlik etti

Turkcell'in Gripin, Simge, Bilal Sonses, Deeperise ve Feride Hilal Akın gibi isimleri hayranlarının evlerine konuk ettiği #EvdeHayatVar konserleri 8 milyon izlenme sayısına ulaştı.

14.04.2020 14:52 | Son Güncelleme: 14.04.2020 15:10
TV+ ve fizy'den #EvdeHayatVar için söylenen şarkılara 8 milyon eşlik etti
Turkcell'in Gripin, Simge, Bilal Sonses, Deeperise ve Feride Hilal Akın gibi isimleri hayranlarının evlerine konuk ettiği #EvdeHayatVar konserleri 8 milyon izlenme sayısına ulaştı.
Turkcell açıklamasına göre, dijital operatör Turkcell, evlerdeki günleri müzikle güzelleştirmek adına hayata geçirdiği #EvdeHayatVar konserleriyle milyonlarca müziksevere keyifli dakikalar yaşattı.
Türkiye'nin son dönemlerde öne çıkan ünlü isimleri, 30 Mart – 9 Nisan'da hayranlarıyla ev sıcaklığında buluştu, onlara en sevilen şarkılarını seslendirdi. TV+ ve fizy uygulamaları üzerinden yayınlanan 11 performans toplam 8 milyon izleyiciye ulaştı.
30 Mart akşamı Canozan ile başlayan ev konserleri serisi; Simge, Ersay Üner, Tepki, Irmak Arıcı, Bilal Sonses, Feride Hilal Akın, Gripin, Deeperise, Hande Ünsal'ın ardından Gökcan Sanlıman ile sona erdi.
Dinleyicilerin evlerine konuk olan müzisyenler, sevilen şarkılarını seslendirirken evde kalmanın öneminden de bahsetti. Evdeki zamana müzikle unutulmaz bir değer katan #EvdeHayatVar konserleri, 1.5 milyonu TV+'tan olmak üzere toplam 8 milyon gösterime ulaştı.
Tekrarı uygulamalar üzerinden izlenebiliyor
İlgiyle takip edilen konser serisinde Gripin'in her üyesinin kendi evlerinden hazırladıkları vokal ve enstrüman kayıtlarını yayına vermesi şimdiye dek gerçekleşen ev konserlerine büyük bir farklılık kattı. En çok izlenen konserlere ise Ersay Üner, Bilal Sonses ve Feride Hilal Akın imza attı.
Konser serisini kaçıran müzikseverler, diledikleri zaman konserlerin tamamını TV+ ve fizy uygulamaları üzerinden izleyebilecek.

Kaynak: AA

Etiketler: TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Simge Sağın, TV, Güncel
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