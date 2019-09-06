TVEL Yakıt Şirketi, Budapeşte Araştırma Reaktörüne yakıt tedarik etmeye devam ediyor

TVEL JSC ve Macaristan Bilimler Akademisi Enerji Araştırmaları Merkezi, Budapeşte Araştırma Reaktörü için nükleer yakıt tedarik etmek üzere Rusya ile anlaşma imzaladı. Uzun süreli olan anlaşma, 2019 yılından başlayan yakıt tedarikini kapsıyor.



Macaristan'da özellikle de nükleer gücü geliştirmek üzere bilimsel ve nükleer fizik ve malzeme bilimi alanında uygulamalı araştırmalar yapmak amacıyla kullanılan Budapeşte Araştırma Reaktörüne (BRR) yakıt tedariki TVEL JSC tarafından sağlanıyor. Budapeşte Nötron Merkezi'nin ana araştırma tesisi olan BRR, reaktör malzemelerinin ve nükleer yakıt döngüsünün özelliklerini araştırıyor.



Enerji Araştırmaları Merkezi Genel Müdürü Ákos Horváth yaptığı açıklamada, "90'lı yılların başlarından itibaren Enerji Araştırmaları Merkezi, Paks NGS operasyonları için artan bir öneme sahip oldu. Nükleer enerji, ulusal enerji sistemi için stratejik bir öncelik olarak belirlendi. Macar Hükümeti, bu alandaki yerli araştırma deneyimine özel bir önem veriyor. Özellikle de reaktör yapısal malzemelerinin radyasyon yaşlanması, kullanılmış yakıt ve radyoaktif atık yönetimi, nükleer yakıt döngüsünü kapatma ve nükleer yakıtın termomekanik davranışı konulara oldukça önem veriliyor" dedi.



TVEL JSC Dış Ticaret Kıdemli Başkan Yardımcısı Oleg Grigoriyev de açıklamasında, "TVEL Yakıt Şirketi, güvenilir bir tedarikçi olarak, Rus tasarımı olan ve olmayan farklı tip araştırma reaktörleri için çok çeşitli nükleer yakıt ve bileşeninin üretimini yapıyor. Ancak bu durumda en önemli olan huşu, nükleer güç teknolojisinin gelişimi için kurulan kapsamlı Rus-Macar ortaklığıdır. Macar bilim insanları, Paks NGS ve TVEL mühendisleri ile beraber VVER-440 yakıt döngüsünün 15 aya kadar uzatılması konulu çok özel bir projeyi hayata geçirdiler. Şimdi uzmanlarımız, yapılacak olan Paks-2 NGS'de kullanılacak VVER-1200 yakıtının geliştirilmesi ve onaylanması için ortak bir çalışma yürütüyorlar. Macar ortaklarımıza Rus teknolojisine güvenlerinden ötürü minnettarız ve araştırma tesisleri ve büyük ölçekli nükleer güç konularında işbirliklerimizin bir arada devam etmesi bizi çok memnun ediyor" ifadelerini kullandı.



Budapeşte araştırma reaktörü Orta Avrupa'da bulunan en eski ve en güçlü reaktörlerden biri olarak dikkat çekiyor. BRR, VVR tipi (su-soğutmalı, su-kullanımlı) ve Sovyet tasarımı bir reaktör olma özelliği taşıyor. BRR, 1959 yılında önemli bir hal aldı, o zamandan beri birkaç defa geliştirildi ve modernize edildi. Bu süre boyunca tesis, TVEL Yakıt Şirketinin bir girişimi olan Novosibirsk Kimyasal Konsantre Tesisinin tedarik ettiği yakıtla çalıştı. Reaktör, 2012 yılından bu yana sadece düşük seviyede güçlendirilmiş yakıt düzenekleri ile donatılıyor. - MERSİN

Kaynak: İHA