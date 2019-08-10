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TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'dan bayram kutlaması

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, yarın başlayacak Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

10.08.2019 13:32 TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'dan bayram kutlaması
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, yarın başlayacak Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Üstündağ, TVF'nin internet sitesinde yer alan mesajında, voleybolda milli takımların çok başarılı bir yaz dönemi geçirdiğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:
"Voleybolumuzu bugünlere taşıyan büyüklerimiz başta olmak üzere, kulüplerimizin, sporcularımızın, teknik ve idari kadrolarımızın, il temsilcileri ve hakemlerimizin, sponsorlarımızın, medya mensuplarımızın, voleybolseverlerin, TVF çalışanlarının, ülkemiz ve tüm Müslüman aleminin Kurban Bayramı'nı kutlar, dünyada barış, huzur ve refahın egemen olmasını dilerim."

Türkiye Voleybol Federasyonu, Kurban Bayramı, Akif Üstündağ, Spor

Kaynak: AA

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