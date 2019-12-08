Haberler » Spor » TVF Başkanı Üstündağ'dan Eczacıbaşı VitrA ve VakıfBank'a tebrik mesajı - Spor

TVF Başkanı Üstündağ'dan Eczacıbaşı VitrA ve VakıfBank'a tebrik mesajı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Eczacıbaşı VitrA ve bronz madalya alan VakıfBank'ı kutladı.

08.12.2019 18:16 | Son Güncelleme: 08.12.2019 18:16TVF Başkanı Üstündağ'dan Eczacıbaşı VitrA ve VakıfBank'a tebrik mesajı
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Eczacıbaşı VitrA ve bronz madalya alan VakıfBank'ı kutladı.
Üstündağ'ın, TVF'nin internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Çin'in Shaoxing kentinde düzenlenen FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası müsabakaları sonucunda ikinciliği elde eden Eczacıbaşı VitrA ve bronz madalya sahibi VakıfBank'ı tebrik eder, elde edilen başarılı sonuçlarla Türk voleybolunun gücünü bir kez daha tüm dünyaya gösteren başta kulüplerimizin sporcu, teknik ve idari kadrosu olmak üzere, kulüp, taraftar ve yöneticileri ile birlikte camiamızı kutlar, başarılarının devamını dilerim." ifadeleri yer aldı.

Türkiye Voleybol Federasyonu, Eczacıbaşı Topluluğu, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

19:42 Milli takıma seçilmek için yelken açtılar - Spor
19:39 Antalyaspor - Trabzonspor maçının ardından - Spor
19:32 ING Basketbol Süper Ligi - Spor
19:28 Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Spor
19:24 Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Beşiktaş: 0 (Maç devam ediyor) - Spor
19:11 Denizlispor ile Medipol Başakşehir 1-1 berabere kaldı! - Spor
19:08 Kasımpaşa taraftarından Fikret Orman göndermesi - Spor
19:07 Başakşehir'in 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi - Spor
18:49 Trabzonspor, Antalyaspor'u 3-1 yendi - Spor
17:14 Jose Mourinho gözünü Dzeko'ya dikti - Spor
8.12.2019 19:49:58