Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

TVF'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 500 bin lira destek

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 500 bin lira destek verdiğini duyurdu.

10.04.2020 13:58 | Son Güncelleme: 10.04.2020 13:58
TVF'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 500 bin lira destek
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 500 bin lira destek verdiğini duyurdu.
TVF'den yapılan açıklamada, "Federasyon olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz bize yeteriz Türkiyem' sözleriyle başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'nı tüm gücümüzle destekliyoruz. Yönetim kurulumuz tarafından alınan karar neticesinde, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardımcı olmak amacıyla gerçekleştirilen kampanyaya federasyonumuzun öz kaynaklarından 500 bin lira destekte bulunulmuştur." denildi.
Açıklamada ayrıca, bu süreçte evde kalmanın önemine değinilerek, "Dünyayı etkisi altına alan pandemi karşısında bizler için hayatlarını ortaya koyarak özveriyle çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza ve kampanyaya destekte bulunan herkese teşekkürlerimizi sunuyor, bu sorunu hep birlikte aşacağımıza yürekten inanıyoruz. Evde kalmanın hem kendi hem de çevremizdekilerin sağlığı için güvenli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor, bu süreçte hep birlikte 'evde kal' diyoruz." ifadelerine de yer verildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye Voleybol Federasyonu, Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
48 yaşındaki Defne’nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü Haberler
48 yaşındaki Defne'nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin Haberler
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
Türk dünyasına ’Yeni döneme hazır olun’ mesajı verip Kutadgu Bilig’deki manidar cümleyi paylaştı Haberler
Türk dünyasına "Yeni döneme hazır olun" mesajı verip Kutadgu Bilig'deki manidar cümleyi paylaştı
Türkiye’nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Haberler
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
53 milyon liralık çoban desteği 18.00’den sonra hesaplara yatacak Haberler
53 milyon liralık çoban desteği 18.00'den sonra hesaplara yatacak
Haberler ›› Güncel ››TVF'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 500 bin lira destek - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:14: Avrupa ülkelerinin Kovid-19 ile mücadelesi sürüyor - Haber 15:13: ANKARA BAKAN PAKDEMİRLİ VE KURUM'DAN AÇIKLAMA - Haber 15:13: AktueL -2. - Haber 15:12: Yahyalı'da Maske Üretimine Başlandı - Haber 15:12: Çanakkale'deki pazarlar 2'ye indirildi - Haber 15:02: Defne Samyeli'nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü - Magazin 13:15: Koronavirüs salgını Çin'in aklını başına getirdi: Köpek eti yemek yasaklanıyor - Haber 11:12: Yaşlı kadını dolandırırken utanmadı, kameraları görünce "Ne olur çekmeyin" dedi - Haberler