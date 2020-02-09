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TVF Erkekler 1. Lig: Solhanspor: 0 - Haliliye Bld: 3

Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Lig Erkekler kategorisinde mücadele eden Solhanspor, 18. hafta müsabakasında sahasında Haliliye Belediye Voleybol takımına 3-0 mağlup oldu.

09.02.2020 17:33 | Son Güncelleme: 09.02.2020 17:33TVF Erkekler 1. Lig: Solhanspor: 0 - Haliliye Bld: 3
Türkiye Federasyonu 1. Lig Erkekler kategorisinde mücadele eden Solhanspor, 18. hafta müsabakasında sahasında Belediye Voleybol takımına 3-0 mağlup oldu.

Salon: Solhan Salonu

Hakemler: Mahmut Karaca, Hüseyin Okumuş

Solhanspor: Dmıtrıı Babkov, ikbal Taha Doğu, Vıktor Shapoval, Mustafa Cevat Ünver, Muhammet Delibaş, Rıfat Erden Çevikel, Murat Karakaya, Arslan Ahmet, Hakan Polat, Onur Kurt,Kapan Andaç, Göktuğ Şeref, Burak Hazırol(L), Besnik Berkay Tanık

Haliliye Bld.: Furkan Gök, Baddal Ufakmercımek (L), Mehmet Bebek, Mesut Akman (L), Göktuğ Polat, Adı Osmanovıc, Taha Sabah, Alican Dündar, Kaan Kar, Hamit Yüksel Mandıracı, Bünyamin Aslan, EmreErdil, Zlatan Sabev Yordanov

Setler: 17-25, 22-25, 24-26

Süre: 24, 29, 31 (84 dakika) - BİNGÖL

Türkiye Voleybol Federasyonu, voleybol, Haliliye, Spor

Kaynak: İHA

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