Tvf Erkekler 1. Lig: Solhanspor: 3 - Akkuş Belediye: 1

Türkiye Voleybol Federasyonu
1. Lig Erkekler kategorisinde mücadele eden Solhanspor, 10. hafta müsabakasında Ordu
temsilcisi Akkuş
Belediye takımını 3-1 mağlup etti.
Salon: Solhan
Hakemler: Hüseyin Okumuş, Mahmut Karaca
Solhanspor: Yasin Akgül, Cem Köy, Edin Erden, Mustafa Aydın
(L), Onur Saygın, Umut Yücel Baran, Murat Aslan
, Zafer Ceyhun
Tendar, Senad Ok
, J.R.Sılva de Freıtas
Akkuş Bld: Burak Eser, Mehmet Bebek
, Taoufiq Elasrı, Osman Çağlar Göksu
, Taha Sabah
, Mehmet Erkeç, Furkan Gök, Samet Gümüş
, Alperen Ova, Utku Çağlar Gülmez (L), Muzaffer Birgenç (L)
Setler: 25-13, 25-19, 23-25, 25-23
Süre: 21, 25, 28, 30 (104 dakika) - BİNGÖL
Ordu,Türkiye Voleybol Federasyonu,Akkuş
01 Aralık 2018 Cumartesi 17:37