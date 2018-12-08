08 Aralık 2018, 18:04
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Tvf Erkekler 1. Lig: Solhanspor: 3 - Bulancak Bld. Beton Spor: 1

Tvf Erkekler 1. Lig: Solhanspor: 3 - Bulancak Bld. Beton Spor: 1

Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Lig Erkekler kategorisinde mücadele eden Solhanspor, 11. hafta müsabakasında Giresun temsilcisi Bulancak Belediye Betonspor takımını 3-1 mağlup etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Lig Erkekler kategorisinde mücadele eden Solhanspor, 11. hafta müsabakasında Giresun temsilcisi Bulancak Belediye Betonspor takımını 3-1 mağlup etti.

Salon: Solhan

Hakemler: Hayri Yılmaz, Erol Türker

Solhanspor: Yasin Akgül, Cem Köy, Edin Erden, Mustafa Aydın (L), Onur Saygın, Umut Yücel Baran, Murat Aslan, Zafer Ceyhun Tendar, Senad Ok, J.R.Sılva de Freıtas

Bulancak Bld. Beton Spor: Numan Aksoy, Tolgahan Yeşiltepe, Melih Özdemir, Muratcan Yedidağ, Andrei Vasilenko, Hüseyin Batuhan Duman, Mert Sönmezgül (L), Kusay Kaan Güleç, Emre Komar, Soner Solmaz Setler: 25-19, 22-25, 27-25, 25-15

Süre: 24, 26, 30, 24 (104 dakika) - BİNGÖL Türkiye Voleybol Federasyonu,Bulancak
08 Aralık 2018 Cumartesi 18:04



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