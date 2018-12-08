Tvf Erkekler 1. Lig: Solhanspor: 3 - Bulancak Bld. Beton Spor: 1

Türkiye Voleybol Federasyonu
1. Lig Erkekler kategorisinde mücadele eden Solhanspor, 11. hafta müsabakasında Giresun
temsilcisi Bulancak
Belediye Betonspor takımını 3-1 mağlup etti.
Salon: Solhan
Hakemler: Hayri Yılmaz
, Erol Türker
Solhanspor: Yasin Akgül, Cem Köy, Edin Erden, Mustafa Aydın
(L), Onur Saygın, Umut Yücel Baran, Murat Aslan
, Zafer Ceyhun
Tendar, Senad Ok
, J.R.Sılva de Freıtas
Bulancak Bld. Beton Spor: Numan Aksoy, Tolgahan Yeşiltepe
, Melih Özdemir, Muratcan Yedidağ, Andrei Vasilenko, Hüseyin Batuhan Duman, Mert Sönmezgül (L), Kusay Kaan
Güleç, Emre Komar, Soner Solmaz
Setler: 25-19, 22-25, 27-25, 25-15
Süre: 24, 26, 30, 24 (104 dakika) - BİNGÖL
Türkiye Voleybol Federasyonu,Bulancak
08 Aralık 2018 Cumartesi 18:04