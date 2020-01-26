Haberler » Spor » TVF Erkekler 1. Lig: Solhanspor: 3 - Maliye İhtisas: 0 - Spor

TVF Erkekler 1. Lig: Solhanspor: 3 - Maliye İhtisas: 0

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1.Lig'de mücadele eden Solhanspor, 16. hafta müsabakasında sahasında Maliye İhtisas takımını 3-0 mağlup etti.

26.01.2020 17:45 | Son Güncelleme: 26.01.2020 17:51TVF Erkekler 1. Lig: Solhanspor: 3 - Maliye İhtisas: 0
Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1.Lig'de mücadele eden Solhanspor, 16. hafta müsabakasında sahasında İhtisas takımını 3-0 mağlup etti.

Öte yandan Solhanspor, Maliye İhtisas karşılaşması öncesinde "Bu hepimizin acısı, dualarımız ve kalbimizle sizinleyiz. Geçmiş olsun Elazığ, " pankartı açıldı. Karşılaşma yaşanan deprem nedeniyle 1 dakikalık saygı duruşunun ardından başladı.

Salon: Solhan

Hakemler: Hüseyin Okumuş, Furkan Salduz Solhanspor: Dmitriy Babkov, Ahmed Numan Çalışkan, Viktor Shapoval, Mustafa Cevat Ünver, Muhammet Delibaş, Rıfat Erden Çevikel, Murat Karakaya, Ahmet Aslan, Hakan Polat, Onur Kurt, Andaç Kapan, Göktuğ Şeref, Burak Hazırol (L), Besnik Berkay Tanık

Maliye İhtisas: Bektaş Çiçek, Muratcan Yedidağ, Enver Atçı, Ali Berkay Dağlar, Kaan Susam, İzzet Alp Akkuş, Vasılı Kurdızuık, Gerçek Budak, Mert Bozkurt, Bekalp Kılıç

Setler: 26-24, 25-17, 25-18

Süre: 27, 20, 22 (69 dakika) - BİNGÖL

Türkiye Voleybol Federasyonu, Malatya, Maliye, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

19:36  Maçın ardından
19:27  Göztepe-Beşiktaş maçının ardından
19:31  Emre Kocadağ: Beşiktaş masaya yumruğunu vurduğunda yıkıp geçecek
19:29  İttifak Holding Konyaspor- Galatasaray (FOTOĞRAFLAR)
19:26  Beşiktaş'tan maç sonu hakeme sert tepki: 'Kuralları bilmiyor'
26.01.2020 19:39:24