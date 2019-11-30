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TVF Erkekler 1. Lig: Solhanspor: 3 - Niksar Bld: 1

Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Lig Erkekler kategorisinde mücadele eden Solhanspor, 8. hafta müsabakasında sahasında Niksar Belediye Voleybol takımını 3-1 mağlup etti.

30.11.2019 17:51 | Son Güncelleme: 30.11.2019 17:57TVF Erkekler 1. Lig: Solhanspor: 3 - Niksar Bld: 1
Türkiye Federasyonu 1. Lig Erkekler kategorisinde mücadele eden Solhanspor, 8. hafta müsabakasında sahasında Belediye Voleybol takımını 3-1 mağlup etti.

Salon: Solhan

Hakemler: İsmail Yıldırım, Erol Türker

Solhanspor: İkbal Taha Doğu, Çağlar Aksoylu, Numan Çalışkan, Murat Yılmaz, Mustafa Cevat Ünver, Muhammet Delibaş, Rıfat Erden Çevikel, Murat Karakaya, Nur Muhammed İlbaş, Hakan Polat, Onur Kurt, Göktuğ Şeref, Burak Hazırol(L), Besnik Berkay Tanık

Niksar Bld.: Berke Öztürk, Erhan Hamarat, Aykut Güneş, Muhammet Demir (L), Taner Kabakçı, Kaan Bülbül, Murat Palavar, Tunç Ayhan, Ahmet Ağcayazı, Ramazan Kasap, Fatih Urun, Igor Merkushev, Samet Hüseyinoğlu

Setler: 25-19, 17-25, 25-13, 25-23

Süre: 23, 23, 22, 30 (98 dakika) - BİNGÖL

Türkiye Voleybol Federasyonu, voleybol, Niksar, Spor

Kaynak: İHA

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