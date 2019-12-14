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TVF Erkekler 1. Lig: Solhanspor: 3 - Şanlıurfa B.Ş.B.: 1

Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Lig Erkekler kategorisinde mücadele eden Solhanspor, 10. hafta müsabakasında sahasında Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Voleybol takımını 3-1 mağlup etti.

14.12.2019 17:42 | Son Güncelleme: 14.12.2019 17:48TVF Erkekler 1. Lig: Solhanspor: 3 - Şanlıurfa B.Ş.B.: 1
Türkiye Federasyonu 1. Lig Erkekler kategorisinde mücadele eden Solhanspor, 10. hafta müsabakasında sahasında Büyükşehir Belediye Voleybol takımını 3-1 mağlup etti.

Salon: Solhan

Hakemler: Mahmut Karaca, Alper Üğüten

Solhanspor: Dmıtrıy Babkov, Numan Çalışkan, Murat Yılmaz, Mustafa Cevat Ünver, Muhammet Delibaş, Rıfat Erden Çevikel, Murat Karakaya, Nur Muhammed İlbaş, Hakan Polat, Onur Kurt, Andaç Kapan, Göktuğ Şeref, Burak Hazırol(L), Besnik Berkay Tanık

Şanlıurfa B.Ş.B.: Qmıt Arsarı, Taha Işıldar, Barış Atcı (L), Şehmuz Alkan, Soner Solmaz, İsmail Koçak, Hamza Güzel, İlker Büyükbayraklı, Hamed Nazari, Cihan Karakuş, Batuhan Çalışkan (L), Eren Tan

Setler: 22-25, 25-18, 25-20, 25-20

Süre: 27, 24, 26, 24 (101 dakika) - BİNGÖL

Türkiye Voleybol Federasyonu, Şanlıurfa, voleybol, Spor

Kaynak: İHA

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