Tvf Erkekler 1. Lig: Solhanspor: 3 - Sungurlu Bld: 0

Türkiye Voleybol Federasyonu
1. Lig Erkekler kategorisinde mücadele eden Solhanspor, 8. hafta müsabakasında Çorum
temsilcisi Sungurlu
Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Salon: Solhan
Hakemler: Mustafa Dost, Erol Türker
Solhanspor: Yasin Akgül, Cem Köy, Edin Erden, Mustafa Aydın
(L), Onur Saygın, Görkem Yazgan, Murat Aslan
, Senad Ok
, J.R. Silva
de Freıtas
Sungurlu Bld: Tuğberk Atıcı, Ali Berslan Arslankaya, Eneshan Can, Ahmet Metehan Tetik, Hasan Hüseyin
Mermer, Alican Akdur, Jurgen Humme Specht, Taha Işıldar, Kaan
Susam, Furkan Albayrak (L), Kristian Adam Csoma, Okan Demirbaş (L)
Setler: 25-14, 25-23, 25-23
Süre: 20, 25, 28 (73 dakika) - BİNGÖL
Çorum,Türkiye Voleybol Federasyonu,Sungurlu
17 Kasım 2018 Cumartesi 17:55