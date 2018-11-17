17 Kasım 2018, 17:55
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Tvf Erkekler 1. Lig: Solhanspor: 3 - Sungurlu Bld: 0

Tvf Erkekler 1. Lig: Solhanspor: 3 - Sungurlu Bld: 0

Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Lig Erkekler kategorisinde mücadele eden Solhanspor, 8. hafta müsabakasında Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor’u 3-0 mağlup etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Lig Erkekler kategorisinde mücadele eden Solhanspor, 8. hafta müsabakasında Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Salon: Solhan

Hakemler: Mustafa Dost, Erol Türker

Solhanspor: Yasin Akgül, Cem Köy, Edin Erden, Mustafa Aydın (L), Onur Saygın, Görkem Yazgan, Murat Aslan, Senad Ok, J.R. Silva de Freıtas

Sungurlu Bld: Tuğberk Atıcı, Ali Berslan Arslankaya, Eneshan Can, Ahmet Metehan Tetik, Hasan Hüseyin Mermer, Alican Akdur, Jurgen Humme Specht, Taha Işıldar, Kaan Susam, Furkan Albayrak (L), Kristian Adam Csoma, Okan Demirbaş (L)

Setler: 25-14, 25-23, 25-23

Süre: 20, 25, 28 (73 dakika) - BİNGÖL Çorum,Türkiye Voleybol Federasyonu,Sungurlu
17 Kasım 2018 Cumartesi 17:55



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