Tvf Erkekler 2. Ligi'nde Sgk, Çorlu'yu 3-2 Yendi

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Erkekler 2. Ligi'nde mücadele eden Çorluspor, evinde karşılaştığı SGK
Voleybol İhtisas Kulübü'ne 3-2 mağlup oldu.
Çorlu Kapalı Spor Salonu'nda oynanan maçta konuk takım SGK Voleybol İhtisas Kulübü ev sahibi Çorluspor'u 3-2 mağlup etti. Çekişmeli geçen maçta SGK Voleybol İhtisas Kulübü İdarecisi Erkan Taş, Tekirdağ
SGK İl Müdürü Fatma Derya Alan, Çorlu SGK Merkez
Müdürü Sedat Çelik
, Ergene
SGK Merkez Müdürü İlhan Balcı
, denetmen Bülent Bozatlı ve SGK çalışanları da takımlarını yalnız bırakmadı. Kazanılan galibiyetin ardından Derya Alan, Erkan Taş ile oyuncuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - TEKİRDAĞ
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21 Kasım 2018 Çarşamba 17:11