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TVF Platform Ortak Kartlı Sistemler'e yüzde 20 ortak oluyor

Türkiye Varlık Fonu (TVF), Platform Ortak Kartlı Sistemler Anonim Şirketi'ne yüzde 20 ortak olma kararı aldı.

13.02.2020 08:27 | Son Güncelleme: 13.02.2020 08:27TVF Platform Ortak Kartlı Sistemler'e yüzde 20 ortak oluyor

Varlık Fonu (TVF), Platform Ortak Kartlı Sistemler Anonim Şirketi'ne yüzde 20 ortak olma kararı aldı.

TVF'den ypılan açıklamada şöyle denildi: "Platform Ortak Kartlı Sistemler AŞ, 23 2019 tarihinde ödeme ve kartlı sistemler altyapılarını geliştirme ve ülkemizde ticaretin daha fazla güçlenmesini sağlama hedefiyle T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Halk Bankası AŞ ve Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. tarafından kurulmuştur. Türkiye Varlık Fonu olarak bu ortaklığı, yol haritamızda belirttiğimiz, varlıklarımıza değer katma ve finans piyasalarının gelişmesini destekleme misyonlarımız doğrultusunda değerlendiriyoruz."



Türkiye Voleybol Federasyonu, Türkiye, Eylül, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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