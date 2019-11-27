TVHB Başkanı Ali Eroğlu: Yeni veteriner fakültesine ihtiyaç yok

TÜRK Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in kente veteriner fakültesi açılacağına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla ilgili, " Türkiye'nin yeni veteriner fakültelerine değil, mevcut veteriner fakültelerindeki eğitim ve öğretim kalitesinin yükseltilmesine ihtiyacı var" diyerek tepki gösterdi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, 20 Kasım tarihli resmi twitter hesabından, "Ordu Veteriner Fakültesi için kolları sıvadık. Başlattığımız hayvancılık projeleri ve bölgemizde sokak hayvanları konusunda artan çağdaş ihtiyaçlar, Ordu'da bir veteriner fakültesine büyük ihtiyaç duyulduğunu gösterdi. Veteriner fakültesinin kurulmasıyla insanlığın ve doğanın vazgeçilmez unsuru olan hayvanların sağlıkları korunabilecek. Büyük ve küçükbaş hayvanlar, arı, su canlıları ve kümes hayvanlarının beslenmesi ile üretimi, ıslahı, yetiştirilmesi ve verimliliklerinin artırılması sağlanabilecek" açıklamasında bulundu.

Başkan Güler'in bu açıklaması, Türkiye'de veteriner fakültelerinin çokluğundan ve kalitesizliğinden yakınan Türk Veteriner Hekimler Birliği'nin tepkisini çekti. Söz konusu açıklamanın veteriner hekim camiasında infiale yol açtığını belirten TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Başkan Güler'e veteriner fakültesi açılması yönünde yaptıkları girişimi yeniden değerlendirme çağrısı yaptı. Eroğlu, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, Türkiye'de ve dünyada hiçbir veteriner fakültesinin, Belediye Başkanı Güler'in açıkladığı gerekçelerle kurulmadığına dikkat çekti. Fakülte açılması için gösterilen gerekçelerdeki tüm konuların yasal olarak Tarım ve Orman Bakanlığı ile belediyelerin görev ve sorumluluğunda olduğunu işaret eden Eroğlu, "Eğer Veteriner fakültelerinin kuruluş sebepleri belirttiğiniz gerekçeler olsa idi, bugün ülkemiz 32 veteriner fakültesi ile bu konularda dünyanın en ileri ülkesi olması gerekirdi" dedi.

HOLLANDA EN ÇARPIÇI ÖRNEK

Başkan Ali Eroğlu, nüfus ve hayvan varlığı Türkiye'ye benzeyen, hayvancılık ve hayvan sağlığında ileri ülkeler olarak kabul edilen, Fransa'da 4, Almanya'da 5, İngiltere'de 7, İspanya'da 10 veteriner fakültesi bulunduğunu belirtti. Ali Eroğlu, sadece 1 veteriner fakültesi olan Hollanda'nın hayvancılık ve hayvansal ürünlerden yılda 22 milyar dolar gelir sağladığını, buna karşılık veteriner fakültesi sayısı 32 olan Türkiye'nin hayvan ve hayvansal ürünlerde ithalatçı konumda olduğunu örnek gösterdi. Eroğlu, önemli olanın fakülte sayısı değil, verilen eğitimin kalitesi olduğunu dile getirdiği açıklamasında şu görüşlere de yer verdi: "Veteriner hekimlik mesleği tüm dünyada hayvan sağlığını ve dolayısıyla insan sağlığını korumada, yeterli ve güvenli gıdaya erişimde stratejik öneme sahip bir meslek olarak kabul edilmektedir. Bu önemine binaen gelişmiş ülkeler, veteriner hekimlikle ilgili alanlarda güçlü bir teşkilat yapısı, etkili mevzuat ve hepsinden önemlisi kaliteli ve yeterli bir eğitim ve öğretim için gerekli önlemleri almaktadırlar.

Bugün ülkemizde sayısı 32'ye çıkan veteriner fakülteleri tüm uyarılarımıza rağmen bu anlamda çok olumsuz bir örnek teşkil etmektedir. Globalleşen dünyada, veteriner fakültelerindeki eğitimlere uluslararası standartlar getirilmiştir. Avrupa Birliği, Avrupa Birliği Veteriner Hekimlik Eğitim Kurumları Birliğini (EAEVE), kurmuştur. Bu birlik, Avrupa'daki veteriner hekimlik eğitim kurumlarının resmi denkliğini onaylamaktadır. Ülkemizde bulunan 32 veteriner fakültesinden hiçbirisinin denkliği henüz onaylanmamıştır. Böyle bir eğitim düzeyi ülkemize yakışmamakta, uluslararası statümüzü olumsuz etkilemektedir. Ayrıca, ülkemizde şu anda veteriner hekim açığı bulunmamaktadır. Bu nedenle, yeni fakülteler açmak yerine, mevcut fakültelerimizin, eğitim öğretim kalitesinin yükseltilmesi ve EAEVE tarafından denkliğinin onaylanması için çaba harcanmalıdır."