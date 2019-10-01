Tvhb başkanı eroğlu: hayvanları düşman değil dost olarak görmeliyiz

TÜRK Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, dünyada birçok canlı türünün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, uyarılarda bulundu. İnsanların kendi gelecekleri açısından da hayvanları yaşatmak ve türleri korumak zorunda olduğunu ifade eden Eroğlu, "Hayvanları düşman değil dost olarak görmeliyiz" dedi.

TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, tüm canlıların bu dünyada yaşam hakları olduğunu dile getirdi. Hayvan hakları ile ilgili çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşlarının 1931 yılında Hollanda'da bir araya gelerek 4 Ekim'i Dünya Hayvanları Koruma Günü olarak kabul ettiğini hatırlatan Başkan Eroğlu, o tarihten bu yana ülkemizde de 4 Ekim'in Hayvanları Koruma Günü olarak kutlandığını kaydetti. Ali Eroğlu, 4 Ekim'de yapılan etkinliklerle tüm canlıların yaşam hakkı bulunduğu, insanlığın geleceği açısından tüm canlıların varlığını sürdürmesi gerektiği konusunda kamuoyunun bilinçlendirilmesi amaçlandığını söyledi. Eroğlu, "İnsanlık tarihinden bu yana birlikte yaşadığımız bu canlıların düşmanımız değil, dostumuz olduğunu kabul ederek, birlikte yaşamak zorunda olduğumuzun farkına varmalıyız. Bu bakımdan 4 Ekim Dünya Hayvanları Korumu Günü'nde, tüm çalışan hayvanlara tatil uygulanmasının, çok önemli bir duyarlılık göstergesi olacağını düşünüyorum" dedi.

'ARILAR YOK OLURSA İNSANLIĞIN SONU GELİR'

Dünyada birçok canlı türünün yok olduğuna, birçoğunun da tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığına dikkat çeken Başkan Ali Eroğlu, insanların hayvanları korumak ve haklarını savunmak durumunda olduğuna vurgu yaptı. Ünlü bilim adamı Einstein'ın "Dünyada arılar yok olursa insanlığın sonu gelir" sözünü hatırlatan Ali Eroğlu, insanlığın geleceği açısından diğer canlıların yaşamlarının hayati derecede önem taşıdığını belirtti. Ali Eroğlu, hayvanların korunması konusunda toplumsal bilinç ve duyarlılık oluşturulması gerektiğinin altını çizerek, "Bu konuda kayda değer mesafeler almak için valilikler, belediyeler ve hayvan hakları dernekleri, üniversiteler, ilköğretim okulları ve anaokulları iş birliğinde hayvan barınakları ziyaret edilebilir. Öğrenciler ve ailelerinin katılımı ile gerçekleştirilecek bu etkinlikte, barınaklara hayvanlar için yaşamsal önem taşıyan mama, su kabı, mama kabı ve battaniye gibi malzeme yardımları yapılabilir. Sahipsiz hayvanların varlık ve yaşam nedenlerinin insan eli olduğunu unutmayalım. Bu konuda kitlesel basın açıklamaları ile toplumsal duyarlılık ve bilinç oluşturmaya katkıda bulunmalıyız" diye konuştu.



Kaynak: DHA