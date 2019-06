TVHB Başkanı Eroğlu: Önceliğimiz güvenli hayvansal gıdalar

TÜRK Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Başkanı Eroğlu, güvenli hayvansal gıdanın kendileri için öncelikli olduğuna işaret ederek, veteriner otoritesi merkez ve taşra teşkilatlarının yeniden kurulması ve yetkilendirilmesinin, başta zoonoz hastalıklarla etkin mücadele olmak üzere hayvancılık sektörünün gelişimine büyük katkı sağlayacağını söyledi.Sığırlarda nodüler enkzantemi hastalığının (sığır çiçeği hastalığı) ülke genelinde önlenmesi için Avrupa Birliği destekli teknik yardım projesi başlatan Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, ilgili kurum ve kuruluşlara projeyle ilgili bilgilendirme ziyaretleri gerçekleştiriyor. Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Karantina Dairesi Başkanlığı'nca yürütülen proje kapsamında, Proje Koordinatörü Veteriner Hekim Dr. Visal Kayacık , Proje Müdürü Fabiana Quadu ve Proje Epidemiyoloji Uzmanı Mustafa Tufan'dan oluşan heyet, TVHB Merkez Konseyi'ni ziyaret etti. Konsey Başkanı Ali Eroğlu ve ikinci başkan Muhlis Atay'ın yer aldığı ziyarette, proje ve hastalıkla mücadele konusunda bilgiler aktaran yetkililer, hayvancılık sektörünün en önemli paydaşlarından biri olan TVHB'nin de projede yer almasının uygun olacağını ve destek beklediklerini ifade ettiler. Karşılıklı görüş alışverişinin gerçekleştirildiği ziyarette, heyete TVHB'nin kurumsal yapısı ve faaliyetleri konusunda bilgiler de verildi."TAŞRA TEŞKİLATLARI GÜÇLENDİRİLMELİ"TVHB Merkez Konsey Başkanı Ali Eroğlu, hayvancılık sektörü ve gıda güvenliği konusunda birinci derece sorumlu bir mesleğin en üst çatı kuruluşu olarak önceliklerinin, hayvancılığın gelişimine ve toplumun güvenli hayvansal gıdaya ulaşımına katkı sağlamak olduğunu vurguladı. Hayvanlarda bir dizi hastalık görüldüğünü özellikle de hem hayvanları, hem de insanları tehdit eden onlarca zoonoz hastalık bulunduğunu söyleyen Eroğlu, "Bunlarla etkili mücadele etmek ve önlemek için kurumsal ve kamu otoritesi destekli veteriner hekimlik uygulamalarına ihtiyaç var" dedi. Diğer hastalıklar gibi sığır çiçeği hastalığının da Türk hayvancılık sektöründe önemli ölçüde ekonomik kayıplara yol açtığına değinen Başkan Ali Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:"Biz her fırsatta, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hayvancılık ve güvenli gıda konularındaki her türlü örgütlenme, yapılanma ve uygulamalarında veteriner hekimlerin etkin olarak olması gerektiğini belirterek, işbirliğine ve desteğe hazır olduğumuzu dile getiriyoruz. Sadece sığır çiçeği hastalığıyla ilgili değil, tüm hayvan hastalıklarına karşı ortak mücadeleye hazırız. Hastalıklar, hayvanlarda ölümlere ve verim düşüklüğünü neden oluyor ve büyük ekonomik zararlara yol açıyor. Zoonoz hastalıklar ise insanlarda da ölümcül sonuçlar doğruyor. Bakanlığın, veteriner hekimlerin merkez ve taşra teşkilatlarını yetkilendirilmiş ve güçlendirilmiş olarak yeniden yapılandırmasının, Türk hayvancılığının gelişimine ve hastalıklarla mücadelede başarı sağlanmasına büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu tür çalışma ve yapılanmaların sektörü daha ileri düzeye taşıyacağını düşünüyoruz."NODÜLER EKZANTEMİ NEDİR?Sığırlarda nodüler ekzantemi hastalığı, sığır çiçeği ve Afrika hastalığı olarak da bilinir. Hastalık sivrisinek, kene ve sokucu sineklerle bulaşır. Hastalığa yakalanan hayvanın derisi üzerinde ve iç organlarında yumrulu şişlikler görülür. Hastalık bazen ölümle sonuçlanır.Sığır çiçeği hastalığı, kayıtlarda ilk olarak 1929 yılında Afrika'nın güney ülkelerinde görüldüğü oradan Mısır ve İsrail 'e yayıldığı belirtiliyor. Hastalık 'ihbarı mecburi hastalıklar' listesinde yer alıyor. Hastalık sığırlarda ciddi verim kayıplarına hatta ölümlere yol açar. Bulaşma sadece sığırlar arasında gerçekleşir. Nodüler ekzantemi, et ve süt veriminde azalmaya, geçici ya da kalıcı kısırlığa, aşırı zayıflamaya, geç iyileşmeye ve ölümlere yol açabilir. Hastalık 2014 yılında yol açtığı ekonomik kayıplar nedeniyle, tazminatlı hastalıklar listesine ilave edilmiştir. Hastalığın bilinen bir tedavisi olmadığı için hastalanmadan önce yapılan aşılamanın önemi çok büyüktür. Bunun yanısıra, sineklerle mücadele, karantina tedbirlerinin uygulanması, hasta hayvanların itlafı, hayvan hareketlerinin kontrolü, hastalık çıkan işletmelerin temizlik ve dezenfeksiyonu ile hastalıkla mücadele edilebilir.- Ankara