Tvhb Başkanı Eroğlu, Veteriner Adaylarına Seslendi

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TÜRK Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Merkez Konsey Başkanı Ali Eroğlu, sağlıklı kariyer planlamalarının veteriner hekimlik mesleğini daha ileri noktalara taşıyacağını söyledi. Başkan Eroğlu, çağdaş veteriner hekimlik hizmet anlayışının yerleşmesi ve uygulanabilmesi için alışkanlıkların değiştirilmesi gerektiğini belirterek bunu gençlerin başarabileceğini kaydetti.TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğrenci Topluluğu VetAnka'nın düzenlediği "6. Kariyer Günleri ve Sektörle Buluşma" etkinliğine konuşmacı olarak katıldı. Eroğlu, kişisel gelişim, veterinerlik mesleğinin gelişimi, çağdaş veteriner hekimlik anlayışı konularında veteriner hekim adaylarına bilgiler aktardı.TVHB ÜST ÇATI KURULUŞUÖncelikle başkanlığını yaptığı Türk Veteriner Hekimler Birliği'nin kuruluş amacını açıklayan Eroğlu, 1954 yılından bu yana mesleki kuruluş niteliğinde faaliyet gösteren birliğe bağlı 30 bin veteriner hekimi temsil eden üst çatı kuruluşu olduğunu söyledi. Başkan Eroğlu, birliğin mesleki ahlak, değer, etiğini ve dayanışmayı korumak, veterinerliğin kamu ve kişi yararına gelişimini sağlamak ve meslek mensuplarının özlük haklarını korumak amacı ile kurulduğunu hatırlattı.KARİYER PLANLAMALARI MESLEKİ İTİBARI YÜKSELTİRTürk Veteriner Hekimler olarak, VetAnka'nın yürüttüğü kariyer planlamalarını, veteriner hekimliğin tercih edilebilirliğinin sağlanmasına ve veteriner hekimlerin seçkin meslek sahibi olmalarına yönelik çalışmalarını çok önemli bulduklarından söz eden Ali Eroğlu, şunları söyledi: "Kişisel gelişim kendinizle, başkalarıyla ve dış dünya ile olan iletişiminizi daha derin ve kaliteli bir boyuta taşır. Kariyer, kişinin kendisini hayatın içinde ve profesyonel olarak hayatını kazandığı alanda, bulunduğu konumdan daha iyi bir konuma ve ilave olarak bizim anlayışımıza göre, çevresine ve ülkesine daha faydalı konuma taşımasıdır. Çünkü kariyer, kişinin unvanı yükseldiğinde değil, kişinin işi ve işini yaparken hayatı karşılama biçimini geliştirdiğinde yükselen bir çizgidir."KALKINMANIN TEMELİ VERİMLİLİKTEN GEÇİYORTVHB Merkez Konsey Başkanı Ali Eroğlu, kalkınmanın temelini verimliliğin oluşturduğunu, verimliliğin anahtarının ise kalite olduğunu belirtip, kişisel gelişim ve kariyer planlamalarının kaliteyi olumlu yönde ekileceğini ifade etti. Başkan Eroğlu, sağlıklı kariyer planlamalarının veteriner hekimlik mesleğini daha ileri noktalara taşıyacağını belirterek, veteriner hekim adaylarına şu öğütleri verdi: "Veteriner hekimliğin çalışma alanlarını daha iyi tanımak gerekiyor. Veteriner hekimler sektördeki yerlerini daha iyi kavramalı ve bu sayede, geniş bir vizyon ile mesleki kariyerlerini maksimum verimlilikle sürdürmelidir. Ayrıca sosyal, kültürel ve mesleki kaynaşmayı sürekli kılarak Veteriner Hekimliği mesleğinin birlik ve beraberliği pekiştirilmelidir. Bilgi, vizyon, kariyer ve kişisel gelişim mesleki itibar açısından temel hususlardır. Öncelikle sahip olduğumuz veteriner hekimlik kimliğinin farkında olarak onu iyi tanımak zorundasınız. Bir mesleğin gelişmesi, toplumsal statüsünün yükselmesi, meslek mensuplarının toplum içerisinde kabul gören başarılı bireyler olmasına, çalışmaları ve çabaları mesleğine ve ülkesine önemli katkılar sağlamasına, bilgi birikimleri ile topluma kanaat önderi olmalarına bağlıdır. Bunun için veteriner hekimler kimliklerinin bilincinde olarak, mesleğini sevmeli, ona bağlı olmalı, deontolojik kurallara uymalı ve etik değerleri gözetmelidir. Veteriner hekimlik mesleği, hayvan hakları ve refahına dikkat edilerek, hayvan sahiplerinin duygu ve düşüncelerine saygı gösterilerek, iyi donanımlarla çağdaş veteriner hekimlik anlayışının yerleşmesine gayret gösterilmelidir."DEĞİŞİM İÇERDEN DIŞA DOĞRU OLMALIKonuşmasının sonunda mesleğin emanet edileceği genç veteriner hekim adaylarından beklentilerini de dile getiren Ali Eroğlu, mesleki ve toplumsal gelişim konusunda gençlerden umutlu olduğunu vurguladı. Alışkanlıkların değiştirilmesinin zor olduğunu, ancak gençlerin bunu başarabileceklerine inandığının altını çizen Eroğlu, "Yumurta içeriden kırılırsa hayat başlar, dışarıdan kırılırsa hayat biter. Başarılı girişimler hep içeren dışarıya doğru olmuştur. Bu değişimi, genç ve dinamik meslektaşlarımız yapacaktır. Değişimi, gençler hızlandıracak, onlar öncü olacaktır" dedi.- Ankara