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TVHB heyetinden MHP'ye ziyaret

TÜRK Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ı TBMM'deki makamında ziyaret ederek, veteriner hekimlerin, fiili hizmet zammı süresi (yıpranma payı) uygulanan meslekler kapsamına alınması için destek istedi.

26.11.2019 16:14 | Son Güncelleme: 26.11.2019 16:14TVHB heyetinden MHP'ye ziyaret

TÜRK Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, MHP Grup Başkanvekili Erkan 'ı TBMM'deki makamında ziyaret ederek, veteriner hekimlerin, fiili hizmet zammı süresi (yıpranma payı) uygulanan meslekler kapsamına alınması için destek istedi.

Hayvan ve insan sağlığının korunması başta olmak üzere veteriner hekimlik hizmetlerinin yürütüldüğü tüm alanlarda planlama ve uygulama çalışmaları yürüten TVHB Merkez Konseyi, bir yandan da veteriner hekimlerin özlük hakları ve çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik adımlar atıyor. TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, bu kapsamda Genel Sekreter Haluk Aşkaroğlu ve Yönetim Kurulu üyesi Gazi Atıcı ile birlikte MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ı TBMM'deki makamında ziyaret etti. Ziyarette Akçay'dan veteriner hekimlerin, fiili hizmet zammı süresi (yıpranma payı) uygulanan meslekler kapsamına alınması için destek isteyen Başkan Eroğlu, konuya ilişkin taleplerini içeren kapsamlı bir dosyayı da Akçay'a teslim etti.

Başkan Ali Eroğlu, veteriner hekimlerin zorlu saha koşullarında hizmet verdiğini ve bulaşıcı hastalıklara yakalanma, hayvanların saldırısına uğrama ve yaralanma gibi çeşitli tehlikelerle karşı karşıya olduğunu belirtti. Söz konusu koşullar nedeniyle veteriner hekimlere fiili hizmet zammı uygulanması gerektiğini dile getiren Ali Eroğlu, talepleriyle ilgili konuda duyarlılık gösteren Erkan Akçay'a teşekkür etti.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da, veteriner hekimlerin hayvancılık sektörü, hayvan ve insan sağlığı, güvenli gıda ve güvenli çevre konusunda çok önemli rol üstlendiğini bildiklerini belirterek, veteriner hekimlerin haklı talebiyle ilgili TBMM'de elinden gelen çabayı göstereceğini sözlerine ekledi.



Akçay, MHP, Güncel

Kaynak: DHA

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