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TVV sokak hayvanlarını uzaktan beslemeye davet ediyor

Türkiye Vodafone Vakfı (TVV), Vakıf, 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü'nde, tüm hayvanseverleri "Yarını Kodlayanlar" projesi katılımcılarının geliştirdiği ve kodla çalışan mama makinelerini kullanarak sokak hayvanlarını uzaktan beslemeye davet ediyor.

04.04.2020 19:07 | Son Güncelleme: 04.04.2020 19:07
TVV sokak hayvanlarını uzaktan beslemeye davet ediyor

Türkiye Vodafone Vakfı (TVV), Vakıf, 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü'nde, tüm hayvanseverleri "Yarını Kodlayanlar" projesi katılımcılarının geliştirdiği ve kodla çalışan mama makinelerini kullanarak sokak hayvanlarını uzaktan beslemeye davet ediyor.

Bunun için #BuMamaBenden etiketiyle tweet atılması yeterli oluyor. Türkiye Vodafone Vakfı'nın 2 yıl önce hayata geçirdiği projeyle bugüne kadar yüz binlerce sokak hayvanının beslenmesi sağlandı.

Toplum olarak zor günlerden geçildiğine dikkat çeken TVV Başkanı Hasan Süel, şunları söyledi:

"Toplum olarak birlikte hareket etmemiz, her zamankinden daha fazla dayanışma içinde olmamız, empati kurmamız, birbirimize yardım etmemiz ve destek vermemiz gereken bir dönemdeyiz. Salgından korunmak ve yayılımını önlemek açısından evde kalmak büyük önem taşıyor. Herkesin evlerine çekildiği bugünlerde sokak hayvanlarını da unutmuyoruz. Tüm hayvanseverleri 'Yarını Kodlayanlar' projesi kapsamında hayata geçirdiğimiz ve kodla çalışan mama makinelerimizi kullanarak sokak hayvanlarına evlerinden destek olmaya davet ediyoruz. Bunun için #BuMamaBenden etiketiyle tweet atmak yeterli. Covid-19 salgınını hep birlikte en kısa sürede ve en az hasarla atlatacağımıza inanıyoruz."

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği işbirliği ile yürütülen "Yarını Kodlayanlar" projesine Kayseri'den katılan Serhat Seval ve Sudenaz Kınık isimli öğrenciler, gönüllü eğitmenleri Melih Tan mentorlüğünde aldıkları kodlama eğitimiyle sokak hayvanları için kodla çalışan bir mama makinesi fikri geliştirdi. Türkiye Vodafone Vakfı tarafından hayata geçirilen bu fikirle, bugün herkes sokaktaki hayvanlara yardım edebiliyor. Bugün 7 adedi İstanbul'da olmak üzere İzmir, Ankara, Adana, Erzurum ve Rize'de toplam 13 mama makinesi bulunuyor.

Kodla çalışan mama makinesi ile sokak hayvanlarına mama verebilmek için Twitter'dan #BuMamaBenden etiketiyle tweet atılması yeterli oluyor. Makine, mama kabı boşsa mama verecek şekilde kodlandı. Atılan tweet ile boş olan makine üzerinden dolum yapılıyor. Tüm lokasyonlarda mama makinesi dolu ise tweet sıraya alınıyor. Kap boşalınca, sıradaki tweet'le makine aktive oluyor ve kap mamayla doluyor. (Fotoğraflı)


Kaynak: DHA

Etiketler: Ekonomi
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