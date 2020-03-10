Twist Filmi
Twist filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Twist filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
10.03.2020 10:57 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:58
Yönetmenliğini Martin Owen'ın üstlendiği İngiliz menşeli aksiyon dram film i Twist'in baş rollerini Lena Headey, Michael Caine, Sophie Simnett, David Walliams ve Rita Ora paylaşıyor.
Yönetmen: Martin Owen
Senaryo: Martin Owen, John Wrathall
Oyuncular: Lena Headey, Michael Caine, Sophie Simnett, David Walliams , Rita Ora, Noel Clarke, Franz Drameh, Tanya Burr, Rick Warden, Samuel Leakey, Jason Maza, Elliot James Langridge, Chris Wilson, Kamontip Krissy Ashton, Sally Collett, Hiten Patel, Ian Sharp, Raff Law, Decca Heggie, Patrick Holly, Pierre Bergman, Peter Guiney, Robert Ryan, Lee Byford, Roy 'Tony' Pickering, Wong Charlie, Mike Ray, Chris Cutler, Cain Aiden, Curtis Jago, Robbie Main, Mark Barnfield
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: Twist
Yapımcı Firma: BG Film
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: İngiltere
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 11.09.2020
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Yönetmen: Martin Owen
Senaryo: Martin Owen, John Wrathall
Oyuncular: Lena Headey, Michael Caine, Sophie Simnett, David Walliams , Rita Ora, Noel Clarke, Franz Drameh, Tanya Burr, Rick Warden, Samuel Leakey, Jason Maza, Elliot James Langridge, Chris Wilson, Kamontip Krissy Ashton, Sally Collett, Hiten Patel, Ian Sharp, Raff Law, Decca Heggie, Patrick Holly, Pierre Bergman, Peter Guiney, Robert Ryan, Lee Byford, Roy 'Tony' Pickering, Wong Charlie, Mike Ray, Chris Cutler, Cain Aiden, Curtis Jago, Robbie Main, Mark Barnfield
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: Twist
Yapımcı Firma: BG Film
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: İngiltere
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 11.09.2020
Twist Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
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Kaynak: InterSinema.com
Haberin Videosu :Twist Filmi
Etiketler : Michael Caine, Rita Ora, Yönetmen, Sinema
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