Twitch'in Bir Kategorisi Altında 18+ Yayınlar Tavan Yaptı

Sosyal medyanın insanlara istedikleri her anlarını dünyaya naklen paylaşma kolaylığı sunması, bazen büyük tartışmalara neden oluyor. Twitch gibi sadece bu amaca hizmet eden platformlar ise genel olarak bu tartışmaların odağında yer alıyorlar.
Bugüne kadar içeriklerindeki çıplaklık oranlarıyla defalarca kez tartışma konusu olan Twitch'teki yayınlar arttıkça, içeriklerini kontrol altına almak da zorlaşıyor. Bu içeriklerde, daha önce sosyal medya ve internet aracılığıyla yayılan çok farklı görüntüler de bulunabiliyor.
Örneğin Yeni Zelanda
'daki cami saldırısının görüntüleri gibi:
"Tamam, neler oluyor Twitch?
DİKKAT: Yeni Zelanda
cami katliamının görüntüleri, "artifact" kategorisinin altında son 20 dakikadır 3000 izleyiciyle birlikte yayınlanıyor."
İnternette olmaması gereken tüm görüntülerin, her yaştan izleyicinin bulunabildiği Twitch gibi platformlarda yaygınlaşması daha çok tartışılacağa benziyor. Twitch, bu tarz yayınları kontrol altına almak için çalışmaya devam ediyor.
Yeni Zelanda
, Teknoloji
Kaynak: WebTekno