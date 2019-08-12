Twitch ' cinsel içerikli yayın' için Ninja'dan özür diledi

İnternet üzerinden canlı oyun yayını yapılan sosyal medya sitesi Twitch, eski yayıncılarından Ninja'nın kanalında cinsel içerikli görüntülerin yayımlanması nedeniyle özür diledi.

14 milyon 700 bin takipçisi bulunan Ninja diye tanınan Tyler Blevins, bu ay Amazon'un sahibi olduğu siteden ayrılarak, Microsoft'a ait olan rakip platform Mixer'e geçmişti. Bunun ardından Twitch, Ninja'nın içeriklerini kaldırarak bu sayfaya bir dizi yayıncının listesini ekledi. Ancak izlenme sayısına göre yapılan sınıflandırmada ilk sırada yer alan hesabın cinsel içerik yayımladığı görüldü.

HESAP KALDIRILDI

Twitch'in CEO'su Emmett Shear, "Doğrudan Ninja'dan özür dilemek istiyorum" dedi ve cinsel içerikli yayını yapan hesabın kaldırıldığını açıkladı. Shear, olayla ilgili incelemeleri tamamlayıncaya kadar Ninja'nın hesabında başka kanallarının reklamının da yapılmayacağını duyurdu.

Cinsel içeriklivideonun 4 milyondan fazla izlendiği belirtiliyor.

NİNJA'DA ÖZÜR DİLEDİ

Ninja ise eski sayfasında "bu tür bir içeriğin yayımlanmasının çok rahatsız edici olduğunu" söyledi:

"Kanalımda tavsiye edilen içerikler arasında bir cinsel içerikli hesabının olması konusunda ne diyeceğimi bilemiyorum.

"Şimdi siteden adımın tamamen kaldırılmasına ya da benim markamın, profilimin altında başka yayıncılar ya da kanalların reklamının yapılmasını engellemeye çalışıyoruz.

"Bu içeriği gören herkesten; çocukları bu içeriği gören ailelerden özür diliyorum. Çok üzgünüm."