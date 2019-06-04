Twitch Yayıncısı Olmak İçin Gereken 4 Ekipman

21. yüzyılın, daha spesifik olursak 2013 yılından sonrasının en revaçta olan sosyal platformlarından biri Twitch diyebiliriz. Twitch, bireysel olarak eğlendiğiniz şeyi yaparken bunu halka açık bir biçimde yayınlamanızı sağlıyor. Bu sayede gelir de elde edebiliyorsunuz. Biz de Twitch yayıncılığına başlamak isteyen okurlarımız için gerekli ekipmanları sıraladığımız bir rehber hazırladık. İşte gerekli ekipmanlar:
(Liste, en gereklilerden isteğe bağlı olanlara doğru sıralanmıştır.)
Zor, pahalı ancak oyun yayıncıları için şart: Kuvvetli bir bilgisayar. Ama nasıl bir bilgisayar?
Bilgisayarınızın donanımının başlarda çok da iyi olmasına gerek yok, ilerledikçe artırabilirsiniz. Ancak bilgisayarınızda oyun oynarken aynı zamanda bunu yayın olarak sorunsuz bir şekilde vermek istiyorsanız, gerekli birkaç unsur var:
Bunlardan ilki SSD; işletim sisteminizi bir SSD'ye kurduğunuz zaman bilgisayarınızın performansı bir hayli artış gösteriyor. SSD'nin boyutu fazla önemli değil, ancak en az 128 GB olmasını tavsiye ederiz.
Bir diğer unsur ise işlemci; az önce bahsettiğimiz oyun oynarken yayın açma olayını sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmek istiyorsanız, işlemci burada büyük bir rol oynuyor. Öneri olarak 4,2 GHz Intel
i7-7700K veya 3,6 GHz AMD Ryzen 5 1600'ü verebiliriz.
Ekran kartı da önemli tabii. Yayın yaparken oyununuzdan yüksek ayarlarda iyi bir performans almak istiyorsanız, orta-üst segment bir ekran kartına ihtiyacınız var. Öneri olarak NVIDIA GTX 1080 veya AMD RX 580'i verebiliriz.
Elbette bir mikrofon ve kulaklık:
Bir yayının olmazsa olmazı, yayıncının sesidir. Mikrofonsuz yayın yapan kullanıcısı yok desek yeridir. Bu noktada da iyi bir mikrofon edinilmesi kaçınılmaz oluyor. Mikrofonun kalitesi, yapmak istediğiniz yayının türüne göre değişebilir.
Örneğin IRL veya Just Chatting kategorisinde yayın yapmak istiyorsanız, iyi bir mikrofon şart diyebiliriz. Öneri olarak Blue Yeti markasının ürünlerini verebiliriz. Rekabetçi oyun yayını gibi fazla mikrofon gerektirmeyen yayınlar içinde kaliteli bir kulaklığın mikrofonu yeterli olacaktır zira stand gerektiren mikrofonlar görüş alanınızı biraz kapatabilir. Bu noktada da Steelseries'in ürünlerini tavsiye edebiliriz.
İyi bir internet servisi:
Bir yayını donmadan ilerletmek istiyorsanız, iyi bir upload hızınızın olması gerekiyor. Dolayısıyla da iyi bir internet sağlayıcısı. Yayın açmak için gereken en düşük upload hızı 3- 5 megabit diyebiliriz. Günümüzdeki yayıncılar genellikle iki internet servisi kullanıyor; biri çok oyunculu oyunları oynamak veya video izlemek gibi işlemler için, diğeri de yayını açmak için.
İyi bir upload hızına fazla ücret ödemek istemiyorsanız, sağlayıcı olarak Turknet'i önerebiliriz. Ancak bütçeniz yeterliyse Superonline
'ı da tavsiye ederiz.
OBS (Open Broadcaster Software):
Tabii dümdüz bir ekrandan yayın açmanın izleyiciye bir şey sunmayacağını da unutmamak gerek. OBS, yayın yaptığınız sırada seyirciye ne gözükmesini istediğinizi düzenlemenize yarıyor. OBS içerisinden verdiğiniz yayının kalitesini, ekran düzenlemesini ve ses/video kalitesini düzenleyebilirisiniz.. OBS'in internet sitesine buradan
ulaşabilirsiniz.
İsteğe bağlı kamera:
Her ne kadar günümüzde kamerasız yayın açan yayıncı fazla olmasa da, kamera en gerekliler listesinde sonlarda geliyor. Demin bahsettiğimiz IRL veya Just Chatting kategorilerinde yayın yapıyorsanız tabii ki iyi bir kameraya ihtiyacınız var. Ancak oyun kategorisinde yayın yapıyorsanız pek ihtiyacınız olduğunu söyleyemeyiz. Kamera olarak öneri verecek olursak, kaliteli olsun diyorsanız Logitech
C922 Pro Stream'i verebiliriz. Daha uygun bir öneri isterseniz de Logitech C310 HD 780p 5 MP'yi verebiliriz.
Yayıncılığa başlarken, ekipman konusunda sadece yeterli düzeyde olanlarla başlamanızı tavsiye ederiz. Bunun için de canınızı sıkmanıza gerek yok, bir yerden başlamak gerekiyor. Eğer belirli bir kitle kazanırsanız, zaten bağışlarla veya abonelerle birlikte elde ettiğiniz gelirle daha iyi ekipmanlara geçebilirsiniz. Ancak dediğimiz gibi, bir yerden başlamak gerekiyor : )
Kaynak: WebTekno
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