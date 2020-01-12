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Japon milyarder, twitini paylaşan 1000 kişiyi paraya boğacak!

Ada ülkesi Japonya'nın sayılı zenginlerinden Yusaku Maezawa, 2020 yılının ilk gününde yaptığı paylaşımı retweetleyen 1000 kişiye toplamda 1 milyar Japon Yeni dağıtacağını duyurdu.

12.01.2020 19:45 | Son Güncelleme: 12.01.2020 20:09

iş insanı Yusaku Maezawa, 2019 yılında gerçekleştirdiği uygulamayı 2020 yılına da taşıdı. Geçtiğimiz yıl bir paylaşımını retweetleyenler arasından yaptığı çekilişle 100 kişiye 1'er milyon Japon Yeni (yaklaşık 54 bin lira) dağıtan milyarder, bu çekiliş sayesinde 4 milyondan fazla retweet sayısıyla tarihinin rekorunu kırmıştı.

BU SENE ÇITAYI YÜKSELTTİ

Bu yıl çıtayı yükselten milyarder, 2020 yılının ilk gününde yaptığı paylaşımı retweetleyen 1000 kişiye toplamda 1 milyar Japon Yeni dağıtacağını duyurdu. Maezewa konuyla ilgili yaptığı açıklamada, paranın insanlara mutluluk getirip getirmeyeceğini görmek için sosyal bir deney yaptığına dikkat çekti.

Japon milyarder, twitini paylaşan 1000 kişiyi paraya boğacak!

Twitter, Japon, Dünya, Ekonomi


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