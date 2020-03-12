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Twitter, 4.900 personelinden evden çalışmalarını istedi

Twitter, koronavirüs salgınının yayılması riski nedeniyle 4.900 çalışanından evden çalışmalarını talep etti.

12.03.2020 07:53 | Son Güncelleme: 12.03.2020 07:58
Twitter, 4.900 personelinden evden çalışmalarını istedi
Twitter , koronavirüs salgınının yayılması riski nedeniyle 4.900 çalışanından evden çalışmalarını talep etti.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Twitter, Ekonomi

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