Twitter, 4.900 personelinden evden çalışmalarını istedi
Twitter, koronavirüs salgınının yayılması riski nedeniyle 4.900 çalışanından evden çalışmalarını talep etti.
12.03.2020 07:53 | Son Güncelleme: 12.03.2020 07:58
Twitter , koronavirüs salgınının yayılması riski nedeniyle 4.900 çalışanından evden çalışmalarını talep etti.
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Kaynak: Dunya.com
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