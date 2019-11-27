Twitter duyurdu: 6 aydan fazla aktif olmayan hesaplar silinecek

Dünya genelinde milyonlarca aktif kullanıcısı olan Twitter, devrim niteliğinde bir karar aldı. Twitter, 6 aydan fazladır aktif olmayan hesapların Aralık'tan itibaren silineceğini duyurdu.

BÜYÜK ÇAPTA TEMİZLİK YAPILIYOR

BBC'nin teknoloji muhabiri Dave Lee'nin haberine göre bu hesaplara giriş yapılmadığı için Twitter'ın yeni gizlilik politikasına onay vermemiş olmaları bu kararın alınmasında rol oynadı. Twitter ilk defa aktif olmayan hesaplara yönelik bu kadar büyük çapta bir temizliğe girişiyor.

Hayatını kaybeden kullanıcıların da eğer giriş bilgisini bilen bir tanıdığı yoksa hesabı silinecek.

BU POLİTİKA İLK OLARAK ABD DIŞINDA BAŞLAYACAK

Twitter, platformdaki bazı kullanıcıların iddia ettiği bu adımla bazı kullanıcı isimlerini boşa çıkarmayı amaç edinmediğini söyledi. Şirket, aktif olmayan hesapların takipçi sayısından düşerek gerçek anlamda bir rakama ulaşılacağını da vurguladı. Yavaş yavaş uygulanacak bu politika ilk olarak ABD dışında başlıyor.

ETKİLEŞİMDE BULUNMAYAN HESAPLAR İÇİN DE AYNISI YAPILACAK

Şirket, ileride hesaba giriş yapan ancak hiçbir etkileşimde ya da aktivitede bulunmayan hesaplara da aynısının yapılacağını söyledi. Toplamda kaç hesabın bu durumdan etkileneceği bilinmese de milyonları bulması bekleniyor.

Bu adım Twitter'ın toplam kullanıcı sayısını etkilemeyecek, çünkü şirket bu rakamı her gün platforma giriş yapan kullanıcılar ile hesaplıyor. Eylül ayında açıklanan verilere göre Twitter'da 145 milyon kullanıcı var.