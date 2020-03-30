Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Twitter, Brezilya lideri Bolsonaro'nun Covid-19 önlemlerini eleştirdiği paylaşımlarını sildi

Twitter, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun kendi hükümetinin sokağa çıkma kısıtlamalarına karşı çıkan iki paylaşımını, sosyal ağın kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle sildi.

30.03.2020 10:14 | Son Güncelleme: 30.03.2020 10:14
Twitter, Brezilya lideri Bolsonaro'nun Covid-19 önlemlerini eleştirdiği paylaşımlarını sildi
Twitter , Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun kendi hükümetinin sokağa çıkma kısıtlamalarına karşı çıkan iki paylaşımını, sosyal ağın kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle sildi.

Bolsonaro, pazar günü silinen paylaşımlarında, yeni tip koronavirüsün Covid-19 yol açtığı salgın nedeniyle başlatılan karantina uygulamasını eleştiriyordu.
Euronews.com'da Görüntüle
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Euronews.com



Etiketler: Koronavirüs, Brezilya, Twitter, Dünya

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Dünya ››Twitter, Brezilya lideri Bolsonaro'nun Covid-19 önlemlerini eleştirdiği paylaşımlarını sildi - Haberler

Dünya Manşet

Haberler

Tüm dünya koronavirüsle boğuşurken, Kim Jong füze denemesi yaptı Haberler
Tüm dünya koronavirüsle boğuşurken, Kim Jong füze denemesi yaptı
Trump’tan koronavirüs yorumu: ABD’de 200 bin ölüm, iyi bir sonuç demek Haberler
Trump'tan koronavirüs yorumu: ABD'de 200 bin ölüm, iyi bir sonuç demek
Netanyahu’nun danışmanı koronavirüse yakalandı Haberler
Netanyahu'nun danışmanı koronavirüse yakalandı
New York’ta panik var! Dünyaca ünlü markalar, yağmaya karşı hazırlandı Haberler
New York'ta panik var! Dünyaca ünlü markalar, yağmaya karşı hazırlandı
Trump, Harry ve Meghan’ın güvenliği için ödeme yapmayacak Haberler
Trump, Harry ve Meghan'ın güvenliği için ödeme yapmayacak
İsrail’de koronavirüs vaka sayısı 4 bini aştı Haberler
İsrail'de koronavirüs vaka sayısı 4 bini aştı
Esed rejimi, Suriye’de koronavirüs kaynaklı ilk ölümü duyurdu Haberler
Esed rejimi, Suriye'de koronavirüs kaynaklı ilk ölümü duyurdu
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyona tırmanıyor Haberler
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyona tırmanıyor

Son Dakika Dünya Haberleri

10:40: Fazla yolcu taşıyan hatlı minibüs şoförüne ceza - Haberler 10:40: Fas'ta 17 aylık bebek koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Haberler 10:40: Kovalarla, hortumla yanan aracı söndürmek için seferber oldular - Haberler 10:36: Siirt'te uyuşturucu hap ve sahte para ele geçirildi - Haberler 10:35: Kızılay, karantina yurdunda kalanlara 4 öğün yemek veriyor - Haberler 10:16: İnfaz düzenlemesine son şekli verildi! Dört suç kesin olarak paket dışında kaldı - Haberler 09:40: Tüm dünya koronavirüsle boğuşurken, Kuzey Kore füze denemesi yaptı - Haberler 09:39: Bakan Soylu, gözaltına alınan tır şoförüyle ilgili açıklama yaptı: Birlikteliğimizi sıkıntıya düşürdü 09:39: Bakan Soylu, gözaltına alınan tır şoförüyle ilgili açıklama yaptı: Birlikteliğimizi sıkıntıya düşürdü - Haberler 09:36: Son dakika: Koronavirüs ilacı Kevzara, 7 ülkedeki 300 hasta üzerinde denenmeye başlandı - Haberler 09:04: Bilim insanlarının araştırması sonucunda koronavirüsün en çok yaşadığı sıcaklık derecesi belli oldu 08:59: İmamoğlu bu fotoğrafı paylaşarak isyan etti: Koronayı da organize kötülüğü de aşacağız - Haberler