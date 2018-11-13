Twitter CEO'su Yeniliği Duyurdu: Atılan Tweetler Artık Düzenlenebilecek

Sosyal ağ Twitter, kullanıcıların oldukça başını ağrıtan yanlış atılan ve sonradan değiştirilemediği için silinmek zorunda kalınan tweet'lerle ilgili değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.

Twitter CEO'su Jack Dorsey, sosyal ağda gönderilen 'tweet'lerdeki yazım hatalarını düzeltmek için bir düzenleme düğmesini düşündüklerini ifade etti.

DÜZELTME DÜĞMESİ HAYATA GEÇİRİLECEK

Hindistan'ın Yeni Delhi'nin kentinde düzenlenen bir etkinlikte konuşan şirketin kurucusu ve CEO'su Dorsey, kullanıcıların bu konuda yaşadıkları sıkıntıları dikkatli bir şekilde incelediklerini ve Twitter'daki yazım hatalarını düzeltmek için kullanılabilecek bir düzenleme düğmesinin hayata geçirebileceklerini söyledi.

Şirketin tweet'ler için bir düzenleme düğmesi oluşturma hakkındaki düşüncelerine ışık tutan Dorsey, "Düzenleme düğmesi için kullanım durumlarının ne olduğuna dikkat etmeniz gerekiyor. Bir çok insan düzenleme düğmesini istiyor çünkü yaptıkları hataları hızlı bir şekilde düzeltmek istiyorlar. Yanlış yazım veya yanlış URL'yi tweet atma gibi. Bu, insanların zaman içinde tüm tweet'leri düzenlemelerine izin vermekten çok daha başarılı olur" diye konuştu.

SINIRSIZ OLMAYACAK

Geçmişe yönelik tweet'lerde sınırsız düzenlemeyi ilke olarak engelleyeceklerini de sözlerine ekleyen Dorsey, "Çünkü çoğu kişi tartışmalı ifadelerini daha sonra değiştirerek bu özelliği kötüye kullanabilir" dedi. Jack Dorsey, tweet düzenleme özelliğini bir süredir düşündüklerini ancak platformlarının sağlığı için bunu doğru şekilde yapmak zorunda olduklarını aktardı.

Twitter için tweet düzenleme özelliği, aslında çoğu kullanıcının uzun süredir istediği bir özellik. Kullanıcılar yazım hataları olan veya yanlışlıkla attıkları tweet'leri mevcut durumda, silip, tekrar paylaşmak durumunda kalıyor.