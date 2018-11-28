Twitter Ceo'su Komite'de Yalan mı Söyledi?

28 Kasım 2018 Çarşamba 14:24



28 Kasım 2018 Çarşamba 14:24

ABD Temsilciler Meclisi Enerji ve Ticaret Komitesi, Twitter CEO'su Jack Dorsey'in şirketinin kullandığı algoritmalar ve içerik yönetimi hakkında verdiği ifadelerin doğruluğunu araştırıyor.Dorsey geçtiğimiz eylül ayında ABD Temsilciler Meclisi Enerji ve Ticaret Komitesi tarafından sağ görüşlü kişilerin hesaplarının ve paylaştıkları içeriklerin Twitter'ın kapattığı suçlamaları nedeniyle ifadeye çağrılmıştı.İddialara göre sosyal içerik paylamım platformu, birçoğu muhafazakarlara ait 600 bin hesabı kapatmıştı.Dorsey, Komite'ye verdiği ifadede, Twitter'ın siyasi görüşlerden bağımsız olduğu ve kullandıkları algoritmaların ve şirketin içerik yönetiminin herhangi bir şekilde filtrelenmediğini belirterek suçlamaları reddetmişti.ABD'de yayınlanan Federalist dergisinin haberine göre, Komite, Dorsey'in verdiği ifadelerin doğru olmadığı gerekçesiyle araştırma başlattı.Dergiye söz konusu soruşturma ile ilgili Komite üyelerinden biri tarafından bilgi sızdırıldığı, bu bilgiye göre de Komite'ninTwitter'a yönelttiği soruları yanıtlamadığı ve 15 Ekim olan zaman sınırını da aştığı belirtildi.Adı açıklanmayan komite üyesi, Twitter'ın faaliyetlerinden haberdar olduklarını ve Dorsey'in ifadelerinin incelendiğini ifade etti. - Yağcı